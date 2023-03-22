الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رانيا يوسف: «حظى فى الرجال زفت.. ومحمد مختار لم يساعدنى بمكالمة تليفون»

رانيا يوسف
رانيا يوسف

قالت الفنانة رانيا يوسف، إن الزواج بالنسبة لها قرار سهل وممكن تتزوج في نصف ساعة، ولكنها لم تجد الرجل المناسب حتى تتزوجه، مُعلنًة عن رفضها طلبًا للارتباط مؤخرًا.

مريت بثلاث غلطات

وتابعت رانيا يوسف، خلال حلقة برنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنها ستوافق على الزواج إذا وجدت من يحترم خصوصياتها وعملها ويحترمها كـ"رانيا"، ولا يتدخل في حياتها ويحترم شغلها وحياتها وأصحابها.

وتابعت: "محمد مختار لم يكن له فضل عليّ سوى إنجاب ابنتيّ ولم يساعدني بمكالمة تليفون وأنا الممثلة الوحيدة اللي اتجوزت منتج ولم يساعدني، وما دخلتش في شغله عمري، وكان مهم جدًا إن أعمل عيلة وأخلف ودا كان هدفي من الزواج". 

عدد زيجاتها العرفي

وأكدت أنها لم تتزوج عرفيًا لأنه لا داعي لذلك، فقد اعتادت الصراحة والوضوح، مُشيرًة إلى أنها قبل زواجها عاشت 3 مشروعات زواج فاشلة.

واختتمت: "كان حظي زفت في الرجالة بس ربنا اداني حاجات تانية حلوة".

الزواج غلطات زيجاتها العرفي رانيا يوسف محمد مختار مكالمة تليفون

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