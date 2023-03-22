الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان.. كريم عبدالخالق شقيق وفاء عامر فى مسلسل «حضرة العمدة»

كريم عبد الخالق فى
كريم عبد الخالق فى مشهد مع وفاء عامر

أعرب الفنان الشاب كريم عبدالخالق، عن سعادته البالغة بمشاركته فى أحداث مسلسل «حضرة العمدة»، بطولة النجمة روبي، وبمشاركة نخبة كبيرة من الفنانين، والمقرر عرضه بدءًا من غدٍ الخميس، عبر قنوات الحياة، ومنصة ووتش إت الرقمية بشكل حصري.

تفاصيل شخصية كريم عبدالخالق في «حضرة العمدة» 

ويجسد «عبدالخالق» خلال أحداث العمل الدرامي، شخصية شاب يدعى «عبيدة سنان» مغلوب على أمره، وينفذ قرارات شقيقته الكبرى «شلباية» التى تجسدها الفنانة وفاء عامر التي تتحكم في كل الأمور وتدخل في صراع مع «صفية عارف الفارس» التي تجسدها النجمة روبي، بسبب العمودية في قرية «تل شبورة»، وهي قرية ليست حقيقية لكنها واقعية جدًا.

وفي سياق متصل، اقترب «عبدالخالق» على الانتهاء من تصوير مشاهده بالكامل، بقيادة المخرج عادل أديب، الذي يتعاون معه للمرة الثانية بعد مشاركته في مسلسل «نقل عام»، الذي عرض العام الماضي، وكان إنتاجًا مشتركًا أيضًا بين مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبدالعزيز، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأكد «عبدالخالق» أنه وافق على الدور دون تردد فور تواصل الجهة المنتجة معه، عقب ترشيح المنتج ريمون مقار الذى يكن له كل الاحترام والتقدير، خاصة أنه ساهم بشكل كبير فى انطلاقته الفنية من خلال مشاركته في أول أعماله «الأب الروحي» عام 2017.

قنوات ومواعيد عرض «حضرة العمدة»

مسلسل «حضرة العمدة» يتم عرضه عبر شاشة قناة الحياة بداية من غدٍ الخميس الساعة 8.30 مساء، ومنصة ووتش إت الرقمية بشكل حصري.

أبطال مسلسل «حضرة العمدة»

يشارك خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين الذى يصل عددهم لأكثر من 50 فنانًا وفنانة فى مقدمتهم روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبدالله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبوزيد، وإياد عيد، ووضع الموسيقى التصويرية ورباعيات المسلسل الموسيقار شادى مؤنس، والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمخرج المنفذ محمد البساوي، ومن إخراج عادل أديب.

الفنانة وفاء عامر المخرج عادل أديب المنتج ريمون مقار حضرة العمدة شاشة قناة الحياة كريم عبد الخالق

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