الكينج يغنى تتر «سره الباتع».. خالد يوسف: «وافق بعد سماع اللحن»

كشف المخرج خالد يوسف كيفية إقناعه للفنان محمد منير، لغناء تتر مسلسل "سره الباتع"، وهو أول تجربة له في التأليف والإخراج الدرامي، ويذاع عبر فضائية "الحياة".

وقال خالد يوسف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، إن الفنان محمد منير، سمع لحن التتر والذي أعده وليد سعد، ورأى المشاهد التي توضع عليها الأغنية داخل المسلسل والتتر ووافق فورًا.

أبطال مسلسل “سره الباتع”

ويقوم ببطولته أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبدالجليل، صلاح عبد لله، هالة صدقي، أحمد عبدالعزيز أحمد وفيق، منة فضالي، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، وغيرهم من النجوم.