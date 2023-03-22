الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

إعلام ألماني: الداخلية تبحث صلات شركات الاتصالات مع شركة هواوي

هواوي
هواوي

أعلنت وسائل إعلام ألمانية، الأربعاء، أن وزارة الداخلية الألمانية ستبحث صلات شركات الاتصالات في البلاد مع شركة هواوي الصينية.

وذكرت صحيفة هاندلسبلات اليوم، أن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر تشعر بالقلق إزاء العلاقات الوثيقة بين دويتشه تليكوم وشركة هواوي الصينية وتريد فحصها، ونقلت الصحيفة عن فيسر قولها “هذا لا يبدو جيدًا”.

وقال مصدر حكومي إن ألمانيا تدرس حظر مكونات معينة من شركتي Huawei و ZTE الصينيتين في شبكات اتصالاتها ، في خطوة يحتمل أن تكون مهمة لمعالجة المخاوف الأمنية.

هواوي الصينية تتصدر العالم

في السياق، تصدرت شركة هواوي الصينية العالم برؤيتها الجديدة حول تقنية 5G التي فشل العالم حتى الآن في تكرارها أو تبنيها، حسبما أفادت صحيفة آرش ديلي الآسيوية.

وسلّطت الصحيفة الضوء على المؤتمر العالمي للجوال الذي شارك فيه أكثر من 85000 دولة، وتتضمن رؤيتين مختلفتين اختلافًا جذريًا عن المستقبل الرقمي، مشيرة إلى أن شركات الاتصالات في السوق المتقدمة في النطاق العريض للأجهزة المحمولة من الجيل الخامس على أنه تقنية استهلاكية ، ويخشى أن يقترب سوقها من التشبع.

بحسب الصحيفة، فقد تعتبر شركة هواوي الشركة الرائدة في مجال البنية التحتية الرقمية في الصين أن 5G هي تقنية صناعية وتعتقد أن الاقتصاد الرقمي الجديد على وشك الانطلاق قريبًا، وقبل عامين ، كتبت وسائل الإعلام الغربية نعيًا لشركة Huawei بعد أن حرمت عقوبات إدارة ترامب الشركة التي تتخذ من Shenzhen مقراً لها من الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية، بما في ذلك أسرع الشرائح الجديدة التي يبلغ عرضها 7 نانومتر أو أقل.

وتابعت الصحيفة أن هواوي التي تجاوزت مبيعاتها من هواتفها هواتف أبل لفترة وجيزة فقدت معظم أعمالها في مجال الهواتف الذكية، بسبب العقوبات الامريكية، لكنها عادت إلى الظهور كأكبر مزود في العالم للبنية التحتية للاتصالات، ومصدر لتطبيقات الذكاء الاصطناعي القائمة على السحابة للتعدين والتصنيع والخدمات. الصناعات ، ومنشئ التكنولوجيا الرقمية لصناعات محددة، خاصة السيارات.

المانيا هواوى الصين شركات ا الاتصال

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