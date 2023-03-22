«رجالٌ صدقوا».. برنامج جديد مع أسامة الأزهري وأحمد الدريني على «dmc» في رمضان

تعرض قناة dmc عبر شاشتها برنامج "رجالٌ صدقوا" خلال شهر رمضان الكريم.

ويستعرض من خلال البرنامج الدكتور أسامة الأزهري أحد علماء الأزهر الشريف ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، مع الإعلامي أحمد الدريني، إبحار يومي مع علماء جاءوا من مختلف قارات العالم إلى مصر للدراسة في الأزهر الشريف.

وعلى مدار 30 حلقة، يقدم برنامج "رجالٌ صدقوا" نماذج من شخصيات تأثرت بدراستها داخل أروقة الأزهر الشريف، وعادت مرة أخرى إلى بلادها، فنقلت ما تعلمته إلى بلادها، منهم من عاد وأصبح رئيسًا لبلاده، ومنهم من أسس مدارس علمية، ومنهم من واجه الاستعمار في وطنه وخدم بلاده.

ويبرز البرنامج الذي يعرض يومياً على شاشة dmc حكايات مجهولة ومواقف منسية لهؤلاء الشخصيات الذين تلقوا العلم على يد شيوخ وأساتذة الأزهر الشريف، وكيف صدق هؤلاء الرجال في طلب العلم، وكيف أثرت دراستهم في الأزهر على حياتهم، ليصبحوا فيما بعد من أبرز علماء وشيوخ الإسلام في بلاد العالم المختلفة.