الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مستشار وزير الزراعة يكشف أسعار السلع بعارض «خير مزارعنا لأهالينا» (فيديو)

سعيد صالح
سعيد صالح

كشف سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تفاصيل استمرار مبادرة “من خير مزارعنا لأهالينا”، التي تواصل مسيرتها لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين بتوفير السلع الرئيسية بأسعار مخفضة. 

وقال مستشار وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن المبادرة تستهدف توفير السلع للمواطنين على مستوى الجمهورية، من خلال منافذ ثابتة ومتحركة  بالتنسيق مع المحافظين.

أسعار السلع والمنتجات

وأضاف أنه يتم طرح بعض السلع بتخفيضات تصل إلى 45%؛ نتيجة تقليل الحلقات الوسيطة بين المعرض والمواطن؛ والعمل على رفع العبء عن كاهل المواطنين، موضحًا أنه يتم بيع شيكارة بطاطس (4 كيلوجرام) مقابل 10 جنيهات، واللحوم البلدي بـ 185 جنيهًا، وأرز حبة رفيعة مقابل 15.5 جنيه، و17.5 للأرز الحبة العريضة.

وتابع: تباع أسماك البلطي درجة أولى طازج مقابل 50 جنيهًا للكيلو بجميع منافذ وزارة الزراعة، وبلطي درجة ثانية بـ 30 جنيهًا، كيلو البلح يباع مقابل 15 جنيهًا، وكيلو المكرونة بـ 15 جنيهًا، والسكر بـ 17.5 جنيه؛ وذلك من أجل رفع الأعباء عن المواطنين خلال شهر رمضان وبعد رمضان. 

خير مزارعنا لأهالينا مبادرة اسعار السلع والمنتجات منافذ ثابتة ومتحركة تخفيضات

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