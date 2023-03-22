الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«نيويورك تايمز»: هيئة المحلفين الخاصة بقضية ترامب لن تجتمع اليوم

دونالد ترامب
دونالد ترامب

أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن هيئة المحلفين الخاصة بقضية دونالد ترامب في نيويورك لن تجتمع اليوم الأربعاء. 

وكان دونالد ترامب الرئيس السابق لأمريكا قد أكد أنه سيتمّ توقيفه الثلاثاء في قضية دفع رشاوى لممثلة إباحية غير أنّ شيئًا لم يحدث.

ولا تزال نيويورك تنتظر احتمال توجيه اتهام للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في حين تنتشر حواجز الشرطة أمام برج ترامب ومحكمة مانهاتن، فيما يبدو الصحفيون وقوات إنفاذ القانون أكثر عددًا من المتظاهرين المؤيّدين له.

وتكهّنت بعض وسائل الإعلام الأمريكية بأنّ هيئة محلّفين كبرى- وهي لجنة من المواطنين الذين يتمتعون بصلاحيات تحقيق واسعة- يمكن أن تصوّت مساء اليوم الأربعاء لصالح وضع لائحة اتهام، ولكن قد يستغرق الأمر حتى الأسبوع المقبل كي يعلن المدعي العام في مانهاتن ألفين برغ لائحة اتهام. وقد يظهر ترامب بعد ذلك أمام قاضٍ بعد أن يتم توقيفه لبضع دقائق بشكل رمزي.

لم يدلِ برغ بأي تصريح بهذا الشأن، بينما تعمل لجنة المحلّفين الكبرى بسرية لتجنّب الحنث باليمين أو العبث بدور الشهود قبل بدء المحاكمات، ممّا يجعل من المستحيل تتبّع الإجراءات.

 

 

ترامب قضية محلفين صحف توقيف ترامب

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