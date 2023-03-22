الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«زراعة المنصورة» تُنظم ندوة حول خطورة الشائعات على الأفراد والمجتمعات

جانب من الندوه
جانب من الندوه

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الزراعة بجامعة المنصورة ندوة بعنوان الشائعات وخطورتها على الأفراد والمجتمع.

وعقدت الندوة برعاية دكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، دكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، دكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب وإشراف دكتور محمد شطا عميد كلية الزراعة، وتنظيم دكتور المتولى أبوسريع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، دكتور صالح سعدة وكيل الكلية للتعليم والطلاب.

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واستضافت الندوة الشيخ ربيع السبكى، الشيخ إبرايم مطر من مكتب الدعوة والوعظ بمشيخة الأزهر بمحافظة الدقهلية.

وتحدث دكتور المتولى أبوسريع، عن خطورة الشائعات بين الشباب خاصة في ظل ما يتعرض له العالم من أزمات والتأكيد على ضرورة التثبت من الأخبار المنقولة سواء التحدث المباشر أو ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة.

وتحدث صالح سعدة عن خطورة الشائعات فيما يتعلق بنجاح وفعالية العملية التعليمية وضرورة التثبت، بما يتعلق من معلومات تنشر بالعملية التعليمية من المصادر الموثوق منها والإدارات المتخصصة بشكل مباشر.

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وفي بداية كلمته، نقل الشيخ ربيع السبكى تحيات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورؤساء القطاعات ورؤساء القطاعات الدعوية بالأزهر الشريف وتناول تعريف الشائعات وأضرارها على الفرد والمجتمع. 

وتحدث الشيخ إبراهيم مطر، عن الشائعات وتسلسل وجودها من قبل الدعوة الإسلامية وعلى حياة النبى وما هو موجود في العصر الحالي مع إيضاح وسائل نشر الشائعات وكيفية التصدي لها بخطوات علمية تتوافق مع الكتاب والسنة وجميع الشرائع الدينية المختلفة، واختتم اللقاء بفاصل من الابتهالات الدينية ابتهاجا بحلول شهر رمضان المبارك.

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كما أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرًا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة...

قطاع خدمة المجتمع تنميه البيئه كلية الزراعة جامعة المنصورة ندوة

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