الأربعاء 22 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية يهنئ نظيره الجزائرى بتوليه منصبه

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الجزائري

أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الأربعاء، مع أحمد عطاف وزير خارجية الجزائر الجديد.

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن شكري هنأ وزير خارجية الجزائر على توليه منصبه الجديد في أعقاب التعديل الوزاري الأخير، متمنيًا له النجاح والتوفيق في مهمته الجديدة. 

وأكد الوزيران العلاقات المتميزة بين مصر والجزائر، وأهمية مواصلة العمل من أجل تطوير هذه العلاقات في شتى المجالات الثنائية وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية في كلتا البلدين، وبما يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين.

الخارجية الجزائر مصر سامح شكري أحمد عطاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة وساعات العمل في رمضان

رسميًا.. فيريرا يرحل عن تدريب الزمالك

النيابة تأمر بحبس المتهم بقتل زوجته وابنتيه فى طنطا

أسماء المفرج عنهم ضمن قائمة لجنة العفو الرئاسى اليوم

موعد صلاه التراويح 2023 في أول أيام شهر رمضان 2023

الليلة.. انطلاق عرض الحلقة الأولى من مسلسل «سره الباتع».. اعرف المواعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

تحت ثلاثة تضطرب الأرض.. وأربعة لا تستطيع احتمالها

جلال حمام

وادى السيليكون.. تميمة الحظ الأمريكية

محاسن السنوسي

الأحزاب المصرية.. وبداية الطريق إلى المواطن

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمى بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

ماجد حبته

زيارة صداقة وتعاون.. وسلام

إسراء شوقي

أمى.. أمانى وسكنى ومسكنى

جمال رشدي

الطفل شنودة ودموع الوطن

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف محيط مدينة حلب

وزيرة إسرائيلية: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»