الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

انهيار البنوك الأمريكية.. أهم أسباب تراجع أسعار النفط العالمية

اسعار النفط
اسعار النفط

بالرغم من ارتفاع أسعار النفط خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، إلا أنه مازالت الأسعار منخفضة لأقل من 80 دولار للبرميل للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن ارتفع إلى أكثر من 86 دولارًا للبرميل خلال أول شهرين من الربع الثالث من العام الجاري 2023.

وتأثير أزمة انهيار البنوك الأمريكية

وقال خبراء النفط، إن التراجع الكبير الذي شهدته أسواق النفط خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة نحو 5% بسبب الأوضاع الجيوسياسية التى يشهدها العالم مؤخراً وخاصة فى القطاع المصرفى وتأثير أزمة انهيار البنوك الأمريكية، وتراجع أسهمها بشكل حاد، مما أدى إلى تخوف الموردين للنفط بتخفيض الشحنات الموردة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تخوفاً من عملية التخلف عن السداد بعد انهيار بعض المصارف 

العقود الآجلة لخام برنت

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو  75.30 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 69.58 دولار للبرميل.

 تراجع الطلب مع زيادة في المعروض

كما اعتبر خبراء الطاقة، أن حالة عدم الاستقرار في أسواق النفط العالمية والتراجع الحاد التي شهدته خلال الأسبوعين الماضيين، جاءت أيضًا بسبب تأثير الأزمات الاقتصادية الحالية على تراجع الطلب مع زيادة في المعروض من قبل الدول المنتجة للنفط.

روسيا تستمر في خفض الانتاج

وكانت روسيا ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، قالت في وقت سابق الأسبوع الماضي، إنها تستمر في خفض إنتاجها 500 ألف برميل من النفط الخام حتى نهاية يونيو المقبل. 

وتصدر مساء اليوم بيانات مخزونات النفط الأمريكية ، مما سيكون له تأثيرًا واضحًا على أسعار النفط خلال الساعات القليلة المقبلة.

كما أنه من المقرر أن تعقد أوبك+، والتي تضم أكبر دول مصدرة للنفط بقيادة روسيا اجتماعها في 3 أبريل المقبل.

اسعار النفط تراجع أسعار النفط انهاير البنوك الأمريكية برنت دولار

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