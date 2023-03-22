تهديدات بالفضيحة تدفع طالبة للانتحار بمدرستها في الدقهلية

لقيت طالبة مصرعها متأثرة بإصابتها بعدما قامت بإلقاء نفسها من الدور الرابع بمدرسة الثانوية بنات الفنية التجارية بالمطرية بمحافظة الدقهلية، وذلك رغبة منها في إنهاء حياتها بسبب تلقيها تهديدات من أحد الأشخاص تربطها به علاقة عاطفية، وتصادف سير طالبة زميلتها بفناء المدرسة لتصاب هي الأخرى لسقوطها عليها.

وجرى نقل الحالتين إلى مستشفى المنزلة المركزي لتلقي العلاج اللازم وتم تحويلها إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لخطورة الحالتين.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة المطرية من مستشفى المطرية المركزي بوصول "ن. ع. ا"، 18 عامًا، طالبة بمدرسة الثانوية بنات الفنية التجارية بالمطرية "ادعاء سقوط من علو" إصابتها باشتباه نزيف بالبطن والمخ وكذلك إصابة الطالبة "ه. م. ا"، 17 عامًا، بكدمات وكسور.

انتقل على الفور ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين بقيام الأولى بمحاولة إنهاء حياتها بإلقاء نفسها من الدور الرابع بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة لقيام أحد الأشخاص تربطه بها علاقة عاطفية بتهديدها كما تبين إصابة الثانية على إثر سقوط زميلتها عليها من الطابق الرابع وتصادف مرورها بفناء المدرسة وسقطت عليها الأولى.

جرى نقل الحالتين المصابتين إلى مستشفى المنزلة المركزي وتم تحويل الحالتين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، وتوفيت الأولى متأثرة بإصابتها التي أودت بحياتها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء استلام الدفعة الأولى من سلة الغذاء بإجمالي 2500 سلة مواد غذائية مقدمة من وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

وأشار "المحافظ" إلى أن إجمالي حصة الدقهلية من سلة الغذاء 70 ألف سلة مواد غذائية من بإجمالي 350 ألف طن مواد غذائية متنوعة لتوزيعهم خلال شهر رمضان على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة.