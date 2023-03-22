الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «صحة أسيوط» يتفقد مستشفى الصدر

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، أهمية مستشفى صدر أسيوط في تقديم كل الخدمات المتخصصة لأصحاب الأمراض الصدرية والدرن، بجانب دورها في رفع الوعي المجتمعي بكيفية الوقاية من الأمراض التي تصيب الصدر.

جاء ذلك خلال تفقد وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة يرافقه الدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية، ودكتورة عفاف نجاح، عضو المكتب الفني والمعتصم بالله السيوطي، نائب مدير إدارة المتابعة، مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة لمستشفى الصدر، اليوم الأربعاء، في إطار المتابعة الميدانية لأعمال التطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية بالمحافظة، تحقيقًا لرؤية «مصر 2030».

وأشار الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إلى أنه قام بالاطلاع على سجلات المستشفى، والذي يعمل بطاقة 133 سريرًا، علاوة على متابعة معدلات التردد ونسب الإشغال في وحدات وأقسام المستشفى.

وشملت الجولة تفقد الاستقبال العام والأشعة المقطعية العناية المركزة والأقسام الداخلية ووحدة علاج الفشل التنفسي الناتج عن الأمراض الصدرية المزمنة، ووحدة أمراض الالتهابات الرئوية، ووحدة للعزل، ووحدة أمراض الحساسية والمناعة، ووحدة أمراض الدرن، وقسم الأمراض التنفسية ووحدة مناظير للشعب الهوائية ووحدة الإقلاع عن التدخين. والمعامل في وجود دكتور علي زقزق نائب مدير مستشفى الصدر، كما تابع عملية التطوير بالعناية المتوسطة ووحدة الإيكو بالمستشفى.

ووجه وكيل الوزارة بعمل دراسة مفصلة لعمليات التطوير وتقديم مقترح قابل للتنفيذ، على أن يكون مطابقا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، وتشكيل لجنة مكونة من إدارات "المستشفيات، والرعاية الحرجة والعاجلة، والصدر والدرن، مكافحة العدوى، الجودة، واللجنة العلمية"، لوضع الدراسة شاملة آليات التنفيذ.

كما تناولت الجولة عرضًا لأشغال وتردد الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، والتي تتضمن قسم الاستقبال، عيادات خارجية، قسم داخلي، عناية مركزة، عناية متوسطة، وحدة قياس اضطرابات النوم، ومؤشرات أداء الخدمات الطبية المقدمة من خلالها.

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أصحاب الأمراض الصدرية الاقلاع عن التدخين الحساسية والمناعة الدكتور محمد زين الدين حافظ الرعاية الحرجة والعاجلة المتابعة الميدانية الوقاية من الأمراض تطوير ورفع كفاءة

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