احتفالًا بـ«اليوم العالمى للمياه».. وكيل «تعليم القاهرة»: نستهدف زيادة وعى الطلاب

احتفلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية أيمن موسى وكيل أول الوزارة، اليوم الأربعاء، بـ"اليوم العالمى للمياه"عن طريق عمل لافتات إرشادية ملونة وجذابة ووضعها فوق الأحواض فى المدارس من أجل تذكير الطلاب بضرورة إغلاق الصنبور بعد الانتهاء من غسل الأيدى، وعمل ندوات توعوية لأهمية المياه والمحافظة على قطرة الماء ، وزيادة التوعية بشأن إستخدام الماء بشكل أفضل والبحث عن المزيد من الطرق التى يمكن إتباعها للحفاظ على مصادر الماء، كذلك تشجيع الطلاب على توفير الباقي من وجباتهم لوقت آخر من أجل تقليل إهدار الطعام وبالتالي تقليل كمية المياه المستخدمة في إعداد الطعام .

وأشار "موسي" إلي أن الاحتفال بهذا اليوم يدفعنا للمحافظة علي المياه لما لها من أهمية بالغة وضرورية للمحافظة على النظافة والوقاية من الأمراض.

ويقام الاحتفال باليوم العالمي للمياه سنوياً في 22 مارس لكي يكون وسيلة لجذب الانتباه إلى أهمية المياه .

وقالت وكيل “تعليم القاهرة”: "نحتفل باليوم العالمي للمياه لهذا العام 2023 تحت عنوان

تسريع وتيرة التغيير بغية إيجاد حل لأزمة المياه وخدمات الصرف الصحي، واليونسكو هي وكالة الأمم المتحدة التي تترأس هذا الاحتفال".

جدير بالذكر أنه يرتكز اليوم العالمي للمياه، الذي يُحتفل به في 22 مارس سنويا منذ عام 1993، على أهمية المياه العذبة.

وتتعلق هذه المناسبة باتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة المياه العالمية وينصب التركيز الأساسي لهذه المناسبة على دعم الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة الذي يعالج مسألة إتاحة المياه ومرافق الصرف الصحي للجميع مع حلول 2030.