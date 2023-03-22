الأربعاء 22 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

احتفالًا بـ«اليوم العالمى للمياه».. وكيل «تعليم القاهرة»: نستهدف زيادة وعى الطلاب

اليوم العالمى للمياه
اليوم العالمى للمياه

احتفلت  مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية  أيمن موسى وكيل أول الوزارة، اليوم الأربعاء، بـ"اليوم العالمى للمياه"عن طريق عمل لافتات إرشادية ملونة وجذابة ووضعها فوق الأحواض فى المدارس من أجل تذكير الطلاب بضرورة إغلاق الصنبور بعد الانتهاء من غسل الأيدى، وعمل ندوات توعوية لأهمية المياه والمحافظة على قطرة الماء ، وزيادة التوعية بشأن إستخدام الماء بشكل أفضل والبحث عن المزيد من الطرق التى يمكن إتباعها للحفاظ على مصادر الماء، كذلك تشجيع الطلاب على توفير الباقي من وجباتهم لوقت آخر من أجل تقليل إهدار الطعام وبالتالي تقليل كمية المياه المستخدمة في إعداد الطعام .

وأشار "موسي" إلي أن الاحتفال بهذا اليوم يدفعنا للمحافظة علي المياه لما لها من أهمية بالغة وضرورية للمحافظة على النظافة والوقاية من الأمراض.

ويقام الاحتفال باليوم العالمي للمياه سنوياً في 22 مارس لكي يكون وسيلة لجذب الانتباه إلى أهمية المياه .

وقالت وكيل “تعليم القاهرة”:  "نحتفل باليوم العالمي للمياه لهذا العام 2023 تحت عنوان
تسريع وتيرة التغيير بغية إيجاد حل لأزمة المياه وخدمات الصرف الصحي، واليونسكو هي وكالة الأمم المتحدة التي تترأس هذا الاحتفال".

جدير بالذكر أنه يرتكز اليوم العالمي للمياه، الذي يُحتفل به في 22 مارس سنويا منذ عام 1993، على أهمية المياه العذبة.

وتتعلق هذه المناسبة باتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة المياه العالمية  وينصب التركيز الأساسي لهذه المناسبة على دعم الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة الذي يعالج مسألة إتاحة المياه ومرافق الصرف الصحي للجميع مع حلول 2030.

الصالحة للشرب التربية والتعليم الانتهاء الصرف الصح اليوم العالمى للمياه اليوم العالمى

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة وساعات العمل في رمضان

رسميًا.. فيريرا يرحل عن تدريب الزمالك

النيابة تأمر بحبس المتهم بقتل زوجته وابنتيه فى طنطا

موعد صلاه التراويح 2023 في أول أيام شهر رمضان 2023

أسماء المفرج عنهم ضمن قائمة لجنة العفو الرئاسى اليوم

الرئيس السيسى للمصريين: «متخافوش ومتقلقوش من حاجة.. إحنا بخير»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

تحت ثلاثة تضطرب الأرض.. وأربعة لا تستطيع احتمالها

جلال حمام

وادى السيليكون.. تميمة الحظ الأمريكية

محاسن السنوسي

الأحزاب المصرية.. وبداية الطريق إلى المواطن

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمى بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

ماجد حبته

زيارة صداقة وتعاون.. وسلام

إسراء شوقي

أمى.. أمانى وسكنى ومسكنى

جمال رشدي

الطفل شنودة ودموع الوطن

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف محيط مدينة حلب

وزيرة إسرائيلية: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»