الجمهور مشتاق لـ«تحت الوصاية».. ومغردون: ملصقه الدعائي أثار جدلا وسيقدم دراما من واقعنا

تشتاق الجمهور لمشاهدة مسلسل تحت الوصاية والذي سيتم عرضه فى رمضان 2023، عبر قناة dmc drama، وأيضًا قناة art حكايات، بجانب منصتي شاهد وwatch it.

تدور قصة "تحت الوصاية" للنجمة منى زكى حول إمرأة مكافحة، يتوفى زوجها وتقرر أن تسافر وتعمل على المركب ورثته عنه، وتدخل في صدامات مع أهل زوجها بسبب رغبتهم في الحصول على المركب، ورفضهم فكرة عمل المرأة وسط الصيادين.

وقال محمود أحمد من رواد الشويال ميديا:« أهم وظيفة لبرومو أي عمل إنك بمجرد ما تخلصه تكون متشوق ليه ومستني تشوف هيقدم أيه ، وتخليك تبدأ ترفع سقف توقعاتك في إنك تشوف عمل فني محترم على كافة المستويات.. كنت مستني أشوف ده في برومو تحت الوصاية لـ منى زكي ، والحقيقة ظني مخابش بالعكس .. من غير الإعلان أنا مستني أشوف المسلسل وبعد ما شوفت الإعلان متشوق أكتر أشوفه»

وأضاف :«بطلة بتنتمي لطبقة العامة بعيد عن الكومباوندات والقصور ، فيه دراما ومعاناة من واقع المجتمع، لحظات خوف وقلق وحزن .. متوقع بسببها نشوف تجسيد رائع من منى زكي "كالعادة"»

وكتب سعيد جمال أحد رواد السوشيال ميديا فى منشور أخر :« رغم انه نازل متاخر شوية قبل ما الموسم بيومين تلاتة، ولكن برومو مسلسل "تحت الوصاية" نجح في وقت قليل انه يبقي المسلسل اللي ناس كتير هتستني تتفرج عليه.. "مني ذكي" من اللي شفناه في الإعلان بتجسد شخصية البطلة بروح وجدية كأنها بتعاني معاناتها وبتعاني من آلامها والحزن اللي باين عليها وموجود جواها».

وأضاف :«تحت الوصاية متوقع يبقي من أفضل مسلسلات الموسم، وموجود بشكل كبير في التريندات اللي هتبقي عن المسلسلات كلها».