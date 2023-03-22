الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الجبلي: تطبيق الحياد التنافسي نقلة حضارية للتشريعات الاقتصادية في مصر

الجبلي
الجبلي

قال النائب شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، ورئيس شعبة المصدرين بالغرف التجارية، إن تطبيق الحياد التنافسي يعد نقلة حضارية للتشريعات الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أن تطبيقه طال انتظاره فلا يمكن العمل في الاقتصاد دون أن يكون هناك مساواة.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر «تعزيز الحياد التنافسي: التجربة المصرية والدولية» الذي أقامه جهاز حماية المنافسة اليوم  لاستعراض الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والذي عقده جهاز حماية المنافسة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف الجبلي، أن الحياد التنافسي يعد نقطة انطلاق أساسية للاقتصاد المصري ومن أهم التشريعات في الوقت الحالي ومهم جدا تطبيقه على أرض الواقع فهناك سياسة ملكية الدولة تنص على الحياد التنافسي وهناك لجنة عليا أيضًا لذلك كان لا بد من استقلالية الجهاز حتي يتسنى له تطبيق هذه السياسة.

وأوضح أنه بالنسبة للقطاع الخاص من الضروري وجود الحياد التنافسي أولا لأنه سيشجع المستثمر ويساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، كما أنه سيعطي فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للمنافسة أكثر داخل السوق، مشيرًا إلى أن سياسة الحياد التنافسي التي طبقتها العديد من الدول كان لها نتائج مباشرة على زيادة الناتج القومي لتلك الدول بنسبة تفوق ال50% في آسيا، وأيضا أستراليا ارتفع بنسبة تتراوح بين 5 و6%.

وتابع أن الحياد التنافسي ينعكس أيضا على القطاع الخاص في التنافس علي الجدارة، والأكفأ هو الذي يستمر سواء كان قطاعا خاصا أو غيره فلا يمكن أن نعطي ميزات لقطاعٍ ما دون القطاع الخاص ونتخيل أنه سيكون قادرا على المنافسة.

وأشار إلى أن المادة 27 من الدستور تنص على الحياد التنافسي، الأمر الذي يتماشى مع رؤية مصر 2030، مؤكدًا على أهمية تطبيقه ودوره في إحداث طفرة قوية للقطاع الخاص.

اقتصاد المصري الاستراتيجي التجربة المصرية الحياد التنافسي الغرف التجاري

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