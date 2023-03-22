«صانع بهجة رمضان».. محمود المصري يبتكر أكبر فانوس بالإسكندرية في 45 يومًا

مع حلول شهر رمضان الكريم، يستعد المصرييون لاستقبال أفضل أشهر العام، حيث تتزين الشوارع والبيوت والمحال، ابتهاجًا بالشهر المعظم.

محمود المصري، صاحب ورشه نجارة، ابن منطقة الحديد والصلب التابعة لحي العجمي غرب الإسكندرية، ابتكر أكبر فانوس خشب وصل طوله إلى 7 أمتار وأكبر «هلال» وصل ارتفاعه إلى مترين، حيث يتم تركيبه وتفكيكة مرة أخرى على مراحل.

قال «المصري»، إنه يعمل في هذه المهنة منذ حوالي 14 عامًا، حيث بدأ العمل منذ الصغر مع والده وكان يعمل في المساجد لتنفيذ أعمال الأرابيسك والمنابر، مضيفًا أنه أراد الدخول في تحدٍ مع نفسه بصنع أكبر فانوس وهلال في الإسكندرية، بعد أن طلب أحد أصحاب المحال التجارية منه أن يصنع له فانوسًا كبيرًا وهلالًا من الخشب وذلك للاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك.

وأكد أن الفانوس تم صناعته من أجود أنواع الخشب الذي يعيش طويلًا ويبلغ ارتفاعه 7 أمتار، أما هلال رمضان بلغ ارتفاعه مترين ونصف، وهو أكبر مجسم فانوس في محافظه الإسكندرية.

وأضاف محمود المصري، أن فانوس رمضان العملاق يتكون من 3 أجزاء وكل جزء منفصل عن الآخر ويتم تجميعها، حيث استغرق تصميمه 7 أيام، أما تنفيذه وتصنيعه استغرق حوالي 45 يوم عمل متواصل حتى الانتهاء منه، مؤكدًا أن والده وشقيقه وعمه كانوا يقفون معه ويساعدونه في تصنيعه.

وأشار «المصري»، إلى أنه تم دهان الفانوس بأنواع خاصة من البويات والمستخدمة في دهان السيارات العازلة، كي لا يتأثر الخشب بسقوط الأمطار، بالإضافة إلى وضع الأنوار بداخله.

وذكر أن أهالي المنطقة والمارّة يطلبوا منه التقاط صورًا تذكارية مع الفانوس، كما أطلق عليه الأهالي «صانع بهجة رمضان».

وأعرب «محمود»، عن سعادته بردود أفعال الناس وتحفيزهم له على العمل الكبير الذي قام به، مشيرًا إلى أن أصعب المواقف التي واجهته هي نقله من مكانٍ إلى أخر، كما أن تجميع الفانوس يأخذ وقتًا كبيرًا وجهدًا أكبر، ولكن هذا لا يهم أمام فرحة المواطنين.

اكبر فانوس وهلال

اكبر فانوس وهلال

اكبر فانوس وهلال