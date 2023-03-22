الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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ضياء رشوان: نجاح البلشى نقيبا للصحفيين أكبر تجل للحوار والدولة سعيدة به

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، إن مجلس نقابة الصحفيين أكبر تجلٍ وخدمة للحوار الوطني، ليس لأن الكاتب الصحفي خالد البلشي انتخب وليس لأن خالد ميري لم يوفق، ولكن بسبب هذا المشهد الذي دار بإرادة كاملة والدولة راضية بهذه الإرادة بل فرحة وسعيدة بذلك.

وأضاف "رشوان"، خلال حوار ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أنه لم ير بالحملات الانتخابية للمرشحين في نقابة الصحفيين ملمحا سياسيا واحدا، ولم يتراشق أحد سياسيا، ولكن البعض تخوف من السياسة على النقابة وليس نقضا في سياسة.

وأوضح أن ممثل نقابة الصحفيين في الحوار الوطني هو الكاتب خالد البلشي ورفاقه في مجلس النقابة، وكل ما سيأتون به سأكون مقاتلا وراءه باعتباري عضوا في الجمعية العمومية.

خالد البلشي ضياء رشوان الحوار الوطنى انتخابات الصحفيين إدارة الحوار الوطني

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