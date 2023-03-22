الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الصينى: موسكو وبكين تقودان تغييرات تجري في العالم حاليًا

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ،  إن روسيا والصين تقودان تغييرات تجري في العالم حاليًا.

جاء ذلك أثناء حوار مع الرئيس الروسي بوتين، بعد عشاء رسمي أقيم على شرف الرئيس الصيني في الكرملين.

ووقع الرئيسان بيانات مشتركة حول تطوير التعاون بين البلدين، وأدليا ببيانات ختامية لوسائل الإعلام.

وتوقف الرئيسان لتبادل الكلمات، حيث قال الرئيس الصيني: "في الوقت الحالي هناك تغييرات لم تكن موجودة منذ مائة عام، ونحن معا نقود هذه التغييرات". ورد عليه بوتين بالقول "أنا موافق".

واختتم الرئيسان الصيني والروسي اجتماعات استمرت على مدار يومين، انتهت باصدار بيان مشترك أكد على أن العلاقات الروسية الصينية دخلت عهدا جديدا.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج، إننا نعمل على تطوير أهداف شراكتنا الكاملة مع روسيا، مؤكدًا تعزيز التعاون مع موسكو بكل المجالات. 

وأكد بينج في كلمة له من روسيا: "سنعزز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع روسيا". 


وأكد نادر رونج هو أن الكاتب والباحث السياسي الصيني، أن زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا بهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وقال في تصريحات تليفزيونية، إن الزيارة رحلة للصداقة والتعاون والسلام، ويعزز الشراكة بين الصين وروسيا، وهو ما سيخدم شعبي البلدين، ويساعد على تعزيز السلام والتنمية في المنطقة والعالم كله، موضحًا أن موقف الصين واضح وهو موقف حيادي، ويدعو إلى السلام والعودة إلى طاولة المفاوضات، بين روسيا وأوكرانيا والعمل على وقف إطلاق النار.

وأكد الباحث السياسي، أن الصين تسعى للسلام والحوار، وتدعو كل الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات ووقف إطلاق النار، وإيجاد حل سلمي عبر الحوار، كما يمكن أن نراجع تاريخ النزاعات والحروب، التي تنتهي بالتفاوض والحوار، وهو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة والحرب، لأن استمرار الحرب يزيد من الخسائر والتكاليف.

وغادر الرئيس الصيني مساء الثلاثاء الكرملين بعد يوم من المحادثات مع الرئيس الروسي، استمرت حوالي ست ساعات، شملت اجتماعات ضيقة وأخرى موسعة مع أعضاء الوفود.

الصين روسيا العالم تغييرات جاء

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