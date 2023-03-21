«سياحة النواب» توصى بالانتهاء من رصف طريق معبد إدفو خلال 15 يومًا

أوصت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، الحكومة بالالتزام بالمواعيد التى تعهدت بها محافظة أسوان بالانتهاء من أعمال رصف الطريق من مرسى المراكب حتى معبد إدفو في موعد 15 يومًا من تاريخه.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقدته اليوم بشأن المشكلات التي يتعرض لها السائحون في إدفو، وخاصة فيما يتعلق باستخدام "الحنطور" رغم سوء حالتها، ومناقشة تطوير المنطقة المؤدية للمعبد.

حضر الاجتماع غادة شلبى نائب وزير السياحة، د. مصطفى وزيري أمين عام الأعلى للآثار، محاسن حسن ممثلًا لوزارة التنمية المحلية، د. غادة يحيى أبوزيد نائب محافظ أسوان، إبراهيم محمد رئيس مدينة إدفو.

كما حضر سمير عبدالوهاب رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، عبدالهادى محمد على حسن رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بمحافظة أسوان.

كما أوصت اللجنة بالتنبيه على الشركات السياحية بشراء تذاكر مجمعة لدخول المعبد، للاستفادة من سعر الخصم المجمع، ومنع التكدس على شبابيك التذاكر.

كما أوصت بضرورة التنسيق مع غرفة الفنادق للتنبيه على أصحاب المراكب لتحديد مواعيد للزيارة في أوقات متعاقبة يفصلها 10 دقائق لمنع التكدس، والبحث عن آلية لإيجاد طريق بديل ومنافذ دخول.

كما أوصت بزيادة منافذ حجز التذاكر خلال الموسم السياحي، وحل مشكلة أماكن البازارات لتصبح على صفين متقابلين وتطويرها خلال صيف 2023، ووضع رحلة الحناطير والكارتات تحت رقابة الدولة.

وطالبت بعمل زي موحد لأصحاب الحناطير، وتجميل العربات والالتزام بالصيانة الدورية، وتوفير رعاية وعناية بيطرية للخيل، وعمل تعريفة موحدة للرحلة.

وأوصت اللجنة بتوفير إعانات مادية من القطاع الخاص لتطوير وتنظيم استخدام الحناطير، ووضع آليات لعدم تجاوز السرعة.

كما أوصت بوضع كافة المعابد في أسوان على خريطة أسوان السياحية، مع التسويق والترويج الجيد لها بالمشاركة في البورصات الدولية.