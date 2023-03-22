الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 22-3-2023

حالة الطقس ودرجات
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 22-3-2023

 البحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة من الأمور المهمة للمواطنين، في ظل الأجواء غير المستقرة لحالة الطقس ما بين الحر الشديد أو البرد القارس الذي يسود ساعات الليل.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 22-3-2023


نوضح لكم في هذا التقرير حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 22-3-2023 وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان توقعاتها لحالة الطقس اليوم الأربعاء أنه يسود طقس مائل للحرارة مشمس نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، الشرقية والغربية ووسط سيناء، أما ليلًا  يسود الطقس اابارد على أغلب الأنحاء.

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ولكن مع ضرورة الحذر في ساعات الصباح الأولى لتكون شبورة مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، وتكون كثيفة على الطرق المؤدية للقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلى المسطحات المائية.


بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

 

- القاهرة 23 - 12

- العاصمة الإدارية 24 - 11

- أكتوبر 23 - 12

- بنها 23 - 12

- دمنهور 22 - 12

- وادي النطرون 23 - 11

- كفر الشيخ 22 - 12

- المنصورة 23 - 12

- الزقازيق 23 - 13

- شبين الكوم 23 - 12

- طنطا 22 - 12

- دمياط 22 - 12

- بورسعيد 23 - 13

- الإسماعيلية 23 - 11

- السويس 23 - 12

- العريش 22 - 10

- رفح 24 - 10

- رأس سدر 24 - 14

- نخل 20 - 09

- كاترين 18 - 06

- الطور 23 - 15

- طابا 22 - 14

- شرم الشيخ 23 - 16

- الإسكندرية 23 - 11

- العلمين الجديدة 21 - 12

- مطروح 21 - 13

- السلوم 22 - 12

- سيوة 20 - 11

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 23 - 16

- سفاجا 24 - 15

- مرسى علم 24 - 14

- شلاتين 27 - 14

- حلايب 23 - 15

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 21 - 11

- بني سويف 21 - 11

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 22 - 10

- سوهاج 23 - 11

- قنا 24 - 11

- الأقصر 25 - 12

- أسوان 24 - 12

- الوادي الجديد 28 - 12

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