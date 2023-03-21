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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

درجات الحرارة أول أيام رمضان الخميس 23 مارس 2023

طقس
طقس

يتساءل المصريون عبر محركات البحث في الساعات الأخيرة عن درجات الحرارة في أول أيام شهر رمضان المبارك، بعد أن أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدًا الأربعاء 22 مارس هو المتمم لشهر شعبان، والخميس هو غرة شهر رمضان لعام 1444 هجريًا، بعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرياً، من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، لذا يتصدر البحث عن حالة الطقس الخميس 23 مارس عناوين البحث في مصر.

حالة الطقس أول أيام شهر رمضان 2023 

وفي السياق ذاته أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الغد يشهد موجة خفيفة من التقلبات تستمر حتى الخميس _أول أيام رمضان 2023_، وتتمثل تلك الموجة في انخفاض وارتفاع الحرارة، مع نشاط الرياح، مما يزيد من شعور المواطنين بانخفاض الحرارة، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء على فترات متقطعة.

طقس الخميس 23 مارس 2023 

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وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها الصادر صباح اليوم أن الأيام الثلاث المقبلة تتضمن الخميس أول أيام شهر رمضان الكريم تشهد أحوال الطقس تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق، المؤدية من وإلي القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتكون كثيفة أحيانا على مدن القناة، وأقصي السواحل الشمالية الغربية.

وأفاد خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس، حدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، حيث سترتفع ما بين 3 إلى 5 درجات وستستمر حتى نهاية الأسبوع، مع وجود تقلبات جوية حادة وسريعة، مقارنة بطقس الأمس وأول أمس، الذي شهد انخفاض ملحوظ في الحرارة على كافة الأنحاء .

درجات الحرارة أول أيام رمضان 23 مارس 2023 

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة أول أيام رمضان كالتالي:

 

- درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري الخميس 23 مارس 2023 العظمى 26 – الصغرى 16 درجة.

 

- درجة الحرارة على السواحل الشمالية أول أيام شهر رمضان  العظمى 23 – الصغرى 14 درجة.

 

- درجة الحرارة على جنوب سينا أول أيام شهر رمضان الكريم، العظمى 28 – الصغرى 17 درجة.

 

- درجة الحرارة على شمال الصعيد، العظمى 28 – الصغرى 13 درجة.

 

- درجة الحرارة على جنوب الصعيد، العظمى 31 – الصغرى 16 درجة.

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