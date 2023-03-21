«اُفتتحت اليوم».. الحماية المجتمعية تكشف مدة تنفيذ مراكز الإصلاح والتأهيل

أكد اللواء شريف خليل، وكيل الإدارة العامة للتأهيل والتنمية بقطاع الحماية المجتمعية، أنه بعد اعتماد نماذج مراكز الإصلاح والتأهيل النموذجية، تضمنت الخطة الاستعواض عن 45 منطقة سجون قديمة في دائرة إصلاح جديدة والتي سيتم توزيعها على مستوى الجمهورية بناء على معايير تخطيطية تراعي الإمدادات المستقبلية للمدن الجديدة.

وأضاف، خلال الفيلم الوثائقي الذي عرضته قناة "إكسترا نيوز"، عن الافتتاح التجريبي لمراكز الإصلاح والتأهيل، أنه تم بالفعل تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من الخطة والتي تضمنت تشغيل مركزي الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون وبدر، واللذين استغرق تنفيذهما 11 شهرًا من تاريخ التنفيذ.

وتابع، أن المرحلة الحالية تضم مراكز الإصلاح والتأهيل بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، ومدينة أخميم الجديدة بسوهاج ومدينة 15 مايو بالقاهرة، وهذه المراكز تم تنفيذها خلال عام واحد.

وأشار إلى أنه تم بالفعل إخلاء وهدم عدد 12 منطقة سجون قديمة ويجرى حاليًا إخلاء وهدم 15 منطقة أخرى، وسيتم إخلاء وهدم الباقي مع تنفيذ المرحلة القادمة.

تكلفة مراكز التأهيل والإصلاح الجديدة

وقال اللواء محمد فاروق، وكيل الإدارة العامة للتأهيل الاجتماعي والتنمية لشئون التنفيذ العقابي، إن قيمة أراضي السجون القديمة التي تم إغلاقها وتسليمها للدولة تعادل قيمة مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة التي تم إنشاؤها وبهذا الشكل لم نكلف الدولة أي مبالغ مالية إضافية.