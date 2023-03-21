الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحديد جلسة لمحاكمة 6 متهمين بقضبة واقعة «كمين 15 مايو»

محكمة
محكمة

حددت محكمة استئناف القاهرة، الأسبوع الرابع من شهر مارس الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم كمين 15 مايو؛ للتعدي على ضابط في كمين أمني، وتهريب صديق البرلماني الذي تم ضبطه في الكمين وبحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ 70 ألف دولار.

المتهمون المحالون للمحاكمة هم، صديق البرلماني رضا ح. ي، 35 سنة، مالك مكتب جنوب الوادي لنقل وتوزيع المواد البترولية، بالإضافة إلى 5 متهمين آخرين في القضية كانوا برفقة البرلماني وهم عمرو ع. م، 37 سنة، مدير وشريك شركة روما للاستيراد والتصدير، ورضا ص. م، 36 سنة، مالك شركة ماستر جروب لتوزيع المواد البترولية، ورامي ح. ي، 44 سنة، مالك شركة رامكو تريد للنقل والتوريدات البترولية، ورزق ي. م، 53 سنة، مالك ومدير شركة عويضة اكسبريس، ومصطفى ع. ع، 35 سنة، مالك معرض سلام لتجارة السيارات.

ووفقا لقرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، أنهم في يوم 29 نوفمبر 2022 بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمحافظة القاهرة، حاز المتهم الأول، بقصد التعاطي، جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما يواجهون جميعا تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بهما واستخدامها ضد ضابط شرطة بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى به والتأثير في إرادته لإرغامه على الامتناع على القيام بعمل وتعطيل تنفيذ القانون والإجراءات القضائية واجبة التنفيذ ومقاومة السلطات، مهددين إياه.

كما يواجهون جميعا تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بهما واستخدامها ضد ضابط شرطة بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى به والتأثير في إرادته لإرغامه على الامتناع على القيام بعمل وتعطيل تنفيذ القانون والإجراءات القضائية واجبة التنفيذ ومقاومة السلطات، مهددين إياه.

محكمة استئناف القاهرة محاكمة 6 متهمين كمين 15 مايو

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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تحديد جلسة لمحاكمة 6 متهمين بقضبة واقعة «كمين 15 مايو»

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