الثلاثاء 21 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الصينى: نعمل على تطوير أهداف شراكتنا الكاملة مع روسيا

شي جين بينج
شي جين بينج

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إننا نعمل على تطوير أهداف شراكتنا الكاملة مع روسيا، مؤكدًا تعزيز التعاون مع موسكو بكل المجالات. 

وأكد بينج في كلمة له من روسيا: "سنعزز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع روسيا". 

وأكد نادر رونج هو أن الكاتب والباحث السياسي الصيني، أن زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا بهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وقال في تصريحات تليفزيونية، إن الزيارة رحلة للصداقة والتعاون والسلام، ويعزز الشراكة بين الصين وروسيا، وهو ما سيخدم شعبي البلدين، ويساعد على تعزيز السلام والتنمية في المنطقة والعالم كله، موضحًا أن موقف الصين واضح وهو موقف حيادي، ويدعو إلى السلام والعودة إلى طاولة المفاوضات، بين روسيا وأوكرانيا والعمل على وقف إطلاق النار.

وأكد الباحث السياسي، أن الصين تسعى للسلام والحوار، وتدعو كل الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات ووقف إطلاق النار، وإيجاد حل سلمي عبر الحوار، كما يمكن أن نراجع تاريخ النزاعات والحروب، التي تنتهي بالتفاوض والحوار، وهو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة والحرب، لأن استمرار الحرب يزيد من الخسائر والتكاليف.

روسيا الاولوية العلاقات الاستراتيجية أوكرانيا آليات تعزيز الصادرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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