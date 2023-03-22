نصائح للتغلب على اضطرابات النوم في شهر رمضان

يبدأ المسلمون صيام شهر رمضان المبارك الذى يتقرب الناس إلى الله بالعبادة ، الصلاة فى موعدها والتراويح لمدة 30 يومًا تقريبًا، لكن هذه الطقوس من العبادات يمكن أن يكون له تأثيرا على نومك.

في حين أن مراحل النوم مهمة ، نوم الريم ، أو المرحلة 4 ، مهم بشكل خاص لنمو الدماغ الصحي. يلعب دورًا رئيسيًا في معالجة العواطف والذكريات ، وكذلك الحلم.

البالغون يحتاجون إلى ساعتين من نوم الريم أثناء الليل، لكن خلال رمضان ، تظهر الأبحاث أن هذا النوع من النوم ينخفض.

قد يكون بسبب تناول وجبة أكبر في وقت لاحق ، عندما يفطر المسلمون عند غروب الشمس، يزيد تناول الطعام في وقت لاحق، وبالتالي يرفع درجة حرارة الجسم، يمكن لأي تغيرات في درجة حرارة الجسم الأساسية أن تقلل من جودة نومك.

فكيف تضمن حصولك على أفضل نوم خلال شهر رمضان؟ شارك خبراء MattressNextDay أفكارهم.

شهر رمضان هو وقت صيام وصلاة

شهر رمضان هو وقت صيام وصلاة (الصورة: Getty Images / EyeEm)

خطط لروتين ليلي جديد لتقليل `` دين النوم '' لديك

قبل شهر رمضان ، يجب أن تضع جدولًا جديدًا لوقت النوم والالتزام به أثناء الاحتفال بالشهر المقدس.

في هذا الروتين الجديد ، تأكد من تضمين وقت نوم معقول. بينما لن تحصل على الأرجح من سبع إلى تسع ساعات في كتلة واحدة ، حاول النوم لأطول فترة ممكنة بعد الإفطار.

تأكد أيضًا من تحديد وقت للاستيقاظ وتناول الطعام ، وإذا أمكن ، عد للنوم قبل أن تحتاج إلى الاستيقاظ للعمل أو العائلة.

أذهب للخارج للحصول على الضوء الطبيعي خلال النهار.

إذا شعرت بالتعب بسبب وقت النوم المتأخر وساعة الاستيقاظ المبكرة ، فاخرج في الهواء الطلق.

للضوء الطبيعي تأثير قوي على إيقاع الساعة البيولوجية لديك (الإشارة إلى وقت النوم ومتى تكون في حالة تأهب) ويمكن أن يساعدك الخروج في الهواء الطلق - حتى لو كان لفترة قصيرة - على الشعور بمزيد من اليقظة أثناء النهار.

انتبه لما تأكله

الإفطار احتفال ولكن بعض الناس يأكلون الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية وسكر.

يمكن أن يؤدي تناول هذا النوع من الطعام إلى إرباك الجهاز الهضمي في الليل حيث يحاول جسمك هضم الوجبة.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعور بعدم الراحة عند محاولة النوم. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تسبب الأطعمة السكرية ارتفاعًا وانخفاضًا في مستويات السكر في الدم.

تفرز هذه الطفرات الهرمونات التي يمكن أن تجعلك تستيقظ أثناء الليل.

رمضان هو وقت الصلاة والتأمل

رمضان هو وقت الصلاة والتأمل (صورة: Getty Images)

تأكد من بقائك رطبًا

على الرغم من عدم وجود قدر كبير من الأبحاث لربط المزيد من الماء بنوم أفضل ، فإن الترطيب هو مفتاح صحتك. كما أن شرب كميات أقل من الماء يمكن أن يؤدي إلى قضاء وقت أقل في النوم.

خلال شهر رمضان ، يجب عليك تضمين موعد شرب الماء في روتينك الجديد لوقت النوم.

احتفظ بالمياه بالقرب منك عند الإفطار وقبل شروق الشمس. يمكنك أيضًا ضبط منبه لمياه الشرب (لذا تأكد من شرب كوب كل ساعة) أو حتى محاولة ربط الماء بفحص هاتفك.

لذلك إذا قمت بفحص هاتفك ، فتأكد من شرب الماء في نفس الوقت.

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قيلولة لمدة 20 دقيقة

إذا كنت قادرًا على ذلك أثناء النهار ، فننصحك بتحديد وقت قيلولة.

لا يجب أن تأخذ قيلولة لمدة تزيد عن 20 دقيقة حيث يمكن أن تبدأ في النوم العميق.

هذا هو الوقت الكافي للشعور بالانتعاش دون مقاطعة نومك في الليل.