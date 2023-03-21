وزير الداخلية يهنئ الرئيس وقيادات الدولة بشهر رمضان

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وجاء في البرقية: «بمشـاعـر يملؤها التوقير لعظيم شخصكم، أتشــرف وهيئـة الشرطة، وأن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.. داعياً المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد وأن يُعيد علينا وعلى الشعوب العربية والإسلامية هذه الأيام الكريمة ونفحاتها الروحانية باليمن والخير والبركات».

وتابعت البرقية: «نستقبل أيام هذا الشهر الكريم التي تتعطر فيها القلوب بذكر المولى جل في علاه وترتقي الأنفس بالترفع بالفضائل وإنكار الذات، ونحن في هيئة الشرطة نؤكد العزم على بذل المزيد من العمل والعطاء وإعلاء التضحية والفداء، في سبيل رفعة مصرنا في قادم الأيام ومستقبل التحديات، حفظكم الله لمصر سيادة الرئيس وحفظ مصر بكــم وجعل نصرته لكم غالبة إنه نعم المولــى ونعم النصير».

وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما بعث وزير الداخلية- برقية تهنئة للدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، جاء فيها: «بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم يشرفني أن أعرب لسيادتكم والوكلاء ولجميع السادة أعضاء مجلس النواب عن أصدق التهاني مقرونة بأطيب الأماني بدوام التوفيق والسداد».

كما بعث الوزير برقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، وبرقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وللفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وبرقية تهنئة أخرى لفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.



كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الدكتور/ شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية، وبرقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام.

وجاء في البرقية: «يسعدني أن أبعث إلى الأخوة والأبناء من القيـادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام، بأصدق التهاني وخالص التمنيات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، إننا إذ نستقبل هذا الشهر الفضيل الذي يرسخ في النفوس العزيمة والإيمان وسماحة الدين الحنيف، فإننا نبتهل إلى الله أن يوفقنا للنهوض بمسئوليتنا الوطنية والإخلاص في العمل والمثابرة في السعي فداءً للوطن راجين من المولى سبحانه وتعالى الأجر والثواب العظيم، وأن يعيد عليكم هذا الشهر الكريم ومصرنا الغالية في رفعة وازدهار».