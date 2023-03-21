الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق برنامج منح بتغطية مصروفات حتى 100%

أطلقت الجامعة الأمريكية بالقاهرة برنامج منح التميز للطلاب المتفوقين لفصل الخريف الدراسي 2023، ومن خلاله تقدم الجامعة مجموعة متنوعة من المنح الدراسية للطلاب المتفوقين ليس في المجال الأكاديمي فحسب بل في المجالات غير الأكاديمية أيضا بغض النظر عن قدراتهم المالية.

ووفق الجامعة، يتميز هذا البرنامج بأنه ينقسم إلى فئات متعددة ويمكن للطلاب المستوفين لشروط أكثر من فئة من فئات البرنامج الحصول على دعم مالي يتراوح من 20% وصولا إلى 100% من إجمالي المصروفات.

وقال الدكتور أحمد دلّال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: "نفخر بإطلاق برنامج منح التميز الذي يتيح لناالاستمرار فيجذب أفضل الطلاب وأكثرهم إبداعا بغض النظر عن قدراتهم المادية"، ويضيف أن الجامعة تسعى لجذب مجموعة متنوعة من أفضل الطلاب منجميع المجالات في مصر والعالم، وذلك في إطار سعيها نحو التميز الأكاديمي وإتاحة تعليمها المتميز لهؤلاء الطلاب. وأكد دلّال أنه"من خلال الاستثمار في هؤلاء الطلاب، فإننالا نستثمر في مستقبلهم فحسب بل نستثمر أيضاً في الدور الإيجابي الذي سيلعبونه في مصر والمنطقة وفي دورهم كمواطنين عالميين.

ينقسم برنامج منح التميز إلى فئات متعددة تشمل التفوق الأكاديمي، والمواهب، والقيادة وخدمة المجتمع، وفئة الحاصلين على الشهادات المصرية، وفئة التنوع الدولي وفئة مخصصة للطلاب الراغبين في دراسة مجموعة مختارة من التخصصات الدراسية مثل علم الإنسان والدراسات العربية وعلم المصريات والأدب الإنجليزي والفنون الموسيقية وغيرها. تعتمد نسبة تغطية المصروفات على عدد الفئات التي يُظهر الطالب التميز بها، فكلما تفوق الطالب في مجالات أكثر، زادت نسبة تغطية المصروفات الدراسية. فعلى سبيل المثال، إذا كان الطالب متميز في لعبة رياضية ما ويتمتع بسجل أكاديمي رائع، ويقوم بخدمة المجتمع، سيكون قد استوفى ثلاثة من فئات المنحة ويتم منحه ما يقابل تلك الفئات لتغطية الرسوم الدراسية.

وعلى الرغم من أن التميز هو شرط ضروري للتنافس للحصول على منح هذا البرنامج، إلا أن الاحتياج المادي للطالب يؤخذ في الاعتبار أيضًا.فالطلاب المتميزين والذين بحاجة لدعم مادي للالتحاق بالجامعة سيكونون من أكثر الطلاب المؤهلين للحصول على هذه المنح.

يقول الدكتور إيهاب عبد الرحمن، وكيل الشئون الأكاديمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن توسيع قاعدة الدعم المالي للمنح سيساعد البرنامج على تحفيز جميع الطلاب على التميز داخل وخارج الفصول الدراسية، مضيفا: "يهدف هذا البرنامج لجذب الطلاب المتفوقين في شتى المجالات، ليس أكاديميا فحسب بل حياتيا أيضا، فلمواجهة تحديات المستقبل نحتاج إلى تجهيز الخريجين بالخبرات والمهارات المتنوعة، كما يجب أن يمتلك هؤلاء الخريجين القدرة على الابتكار وتطويع إمكاناتهم العلمية لخدمة مجتمعاتهم".

وتتيح الفئات الستة لبرنامج المنح تنافس الطلاب في الفئات التي يتميزون بها، حيث تهدف فئة التفوق الأكاديمي إلى ضم الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في كل الشهادات في المدارس الحكومية، والخاصة والدولية، كما توجد فئة مخصصة للطلاب الحاصلين على الشهادات المصرية مثل الثانوية العامة أو شهادة مدارس النيل أو منهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM أيًا كانت المدرسة الملتحقين بها سواء كانت حكومية أو خاصة.

وأوضح الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل الشؤون الأكاديمية المشارك لإدارة التسجيل والأستاذ بقسم المحاسبة، أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة تهدف إلى جذبالطلاب الذين سيكون لهم تأثير على العالم، قائلا: "نرغب في الاستثمار في الطلاب الذين لديهم القدرة على أن يصبحوا وكلاء للتغيير"، مؤكدا أن الجامعة ستوفر لهؤلاء الطلاب الدعم والتوجيه اللازمين لمواصلة التفوق خلال سنوات الدراسة بالجامعة.

يعد برنامج منح التميز أحد برامج المنح الدراسية التي تقدمها الجامعة إلى جانب المنح الدراسية الأخرى التي تمولها والتي تقوم بتمويلها جهات مانحة أخرى.

الجدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة خصصت هذا العام 40 مليون دولارا للمنح الدراسية وأشكالا أخرى من الدعم المالي للطلاب، واعتبارا من فصل الربيع الدراسي 2023 لم يدفع أكثر من 3700 طالباً أو ما يقرب من 58% من جميع الطلاب بالجامعة الرسوم الدراسية كاملة أو تلقوا دعماً مالياً، ومن هذا العدد، حصل أكثر من 1200 طالبا على تغطية دراسية كاملة.