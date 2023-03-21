«الفحص الطبي للمقبلين على الزواج» ندوة بمركز إعلام الداخلة بالوادي الجديد

نظم مركز إعلام الداخلة، ندوة توعوية حول "الفحص الطبي للمقبلين على الزواج" حاضر فيها الدكتور محمد سيد عبدالنبي أخصائي النساء والتوليد بمستشفى الداخلة العام، وعقدت بالمعهد الفني للتمريض.

تحدث فيها الدكتور محمد سيد عبدالنبي أخصائي النساء والتوليد بمستشفى الداخلة العام، عن أهمية الفحص الطبي قبل الزواج والإجراءات السليمة لإتمامه، كما أشار إلى أنواع الأمراض المعدية التي قد تمنع الزواج ومنها مرض الإيدز وفيروس B، وأكد أن الفحص الطبي مهم وضروري لاكتشاف الأمراض الوراثية مبكراً والعلاج منها قبل أن تتفاقم الأوضاع بعد الزواج.

كما تحدث عن المبادرة الطبية للكشف المبكر قبل الزواج وأهدافه والخدمات التي تقدمها للمقبلين على الزواج، والأبعاد القانونية والصحية والاجتماعية للفحص الطبي.

وأوضح المحاضر خلال حديثه الأمراض الناتجة عن زواج الاقارب وكيفية تجنب إنجاب أطفال غير سليمة صحياً وجسدياً.

ودار النقاش حول الإجراءات التي يتبعها الخطيبان في حال اكتشاف مرض معدِ لدى أحدهما.

وأوصت الندوة بضرورة تشديد الرقابة على إجراءات الفحص الطبي وعدم الاستهانة بها، وفرض عقوبات على المتساهلين.