الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع طفل وإصابة آخر في حادث تصادم بالدقهلية

جثة
جثة

لقى طفل مصرعه وأصيب آخر إثر وقوع حادث تصادم على طريق بمنية النصر بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من مركز منية النصر يفيد بورود إشاره من مستشفى منيه النصر بوصول محمد علي علي الزناتي ١١ عامًا جثة هامدة مقيم بقرية النزل التابعه لمركز منية النصر.

كما أصيب السيد محمد حامد قاسم 14 عامًا والمقيم بالنزل بكدمات وكسور إثر وقوع حادث طريق تصادم موتوسكل بجرار زراعي وتم نقل الجثة مشرحه مستشفى منية النصر تحت تصرف النيابة وعمل الاسعافات للمصاب وتحويله للمستشفى الدولي وتم عمل المحضر  اللازم وأخطرت النيابة العامة وجار استخرتج تصريح الدفن.

طفل حادث منية النصر الدقهلية طريق

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يوم المرأة المصرية

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