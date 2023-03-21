اليوم.. «إسكان النواب» تناقش تحديث الحيز العمراني لمحافظة سوهاج

تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن محطات المعالجة وتوسعتها، وضم محطات لأخرى لتعظيم الاستفادة منها بالشكل المناسب، حيث تناقش موضوعات طلبات الإحاطة الـمقدمة.

وهناك طلب مقدم من النائب عبدالحكيم مسعـود، بشأن تحويل محطة المعالجة البيولوجية بقرية الميمون (غرب) إلى محطة عادية وتوسيع شبكات الانحدار وتوصيلها بمحطة المعالجة بقرية الميمون (شرق) بمحافظة بني سويف.



وتحصيل شركة مياه الشرب والصرف الصحي رسوم توصيلات الصرف الصحي (الغرف المنزلية) من المواطنين بقرى مركزي ناصر والواسطي، بمحافظة بني سويف.



وطلب مقدم من النائبة سهــام بشــاي، بشأن ضم محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي بقرى (صفط الغربية بمركز الواسطي وسيد عبدالقادر بمركز ناصر والبساتين بمركز بني سويف) بمحافظة بني سويف إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.



وإدخال الصرف الصحي لعزبة جاد المولي التابعة للوحدة المحلية بهبشين بمركز ناصر، التابعة لمحافظة بني سويف.

وطلب مقدم من النائب عبدالفتاح محمد الشحات، بشأن مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي بمركز أبو تشت، بمحافظة قنا.



وطلب آخر بشأن عدم توصيل خدمة الصرف الصحي لمنطقة منشية البنا الجديدة وعزبتي المخالفة والأندلاة وشارع الهواشم بمركز فرشوط، بمحافظة قنا.



توقف العمل بمحطة الصرف الصحي بقرية سمهود مركز أبو تشت، بمحافظة قنا.



وطلب النائبة رقيــة الهــلالي، بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمركز ومدينة المنشأة بمحافظة سوهاج، رغم تعهد الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتسليم المشروع بحد أقصى بتاريخ 30/10/2022.



وطلب من النائب نشـأت فـؤاد عباس، بشأن تحديث الحيز العمراني لمحافظة سوهاج خاصة مراكز (طما- جهينة - طهطا)، وعدم وجود صرف صحي بقري مجلس قروي الصوامعة بمركز طهطا، بمحافظة سوهاج.