الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على جثتى صيدلانية وزوجها داخل شقتهم بمدينة طنطا إثر تسريب غاز

جثة
جثة

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية، واقعة مؤسفة، بعد العثور على جثة صيدلانية وزوجها، علاوة على وجود اثنين من أبنائهم، في حالة خطرة نتيجة تسريب غاز.

 
كان اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا بوجود تسريب غاز بشقة بشارع الحمزاوى التابعة لقسم أول طنطا، ووجود مصابين ومتوفيين داخل الشقة.

 

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين وفاة صيدلانية وزجها وإصابة اثنين من الأولاد، وتم نقلهم إلى المستشفى وتحرر محضر بالوأقعة وأخطرت النيابة.

العثور جثتي صيدلانية وزوجها شقتهم بمدينة طنطا أثر تسريب غاز

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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العثور على جثتى صيدلانية وزوجها داخل شقتهم بمدينة طنطا إثر تسريب غاز

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