الثلاثاء 21 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رحلة سلام.. الرئيس الصينى فى موسكو من أجل أمن واستقرار العالم

بوتين والرئيس الصيني
بوتين والرئيس الصيني

وصل الرئيس الصيني شي جين بينج، في وقت سابق من الإثنين، إلى موسكو لعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبحسب صحيفة ذا ايكونوميك الهندية، فقد تأتي الزيارة لتختبر إلى أي مدى يرغب شي في العمل كوسيط سلام محتمل في الحرب في أوكرانيا.

ووصفت الصحيفة الهندية، الزيارة التي قام بها شي إلى روسيا والتي تستمر ثلاثة أيام بأنها "رحلة من أجل السلام"، سعيًا منه لتلميع صورته كرجل دولة عالمي بعد أن استضافت بكين محادثات هذا الشهر والتي أدت إلى اتفاق مهم بين المملكة العربية السعودية وإيران.

وتستغرق الزيارة الصينية في موسكو في الفترة من 20 إلى 22 مارس، سيجري شي جين بينج من خلالها محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال هذه الزيارة، مما يقدم دفعة دبلوماسية كبيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعدما أعلنت المحكمة الجنائية الدولية محاكمة بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وتعتبر زيارة شي أحدث علامة على طموحات بكين الدبلوماسية القوية، وتأتي وسط التوترات بين الشرق والغرب بشأن الحرب في أوكرانيا التي دخلت شهرها الثالث عشر.

رد فعل امريكي معارض

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الرئيس الصيني من موسكو: نسعى لتسوية الوضع في أوكرانيا لتفادي عواقب الأزمة

وقالت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضية، إنها ستعارض أي جهد من جانب الصين في الاجتماع لاقتراح وقف لإطلاق النار في أوكرانيا باعتباره “تصديق على الحرب الروسية الأوكرانية”.

وشجع المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، شي على التواصل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للحصول على وجهة نظر بلاده بشأن الحرب وتجنب أي مقترحات "من جانب واحد".

وساطة صينية

ووفقا للتقرير فقد تسعى الصين إلى إظهار نفسها أنها محايدة في الصراع، حتى في الوقت الذي رفضت فيه إدانة عدوان موسكو وأعلنت العام الماضي أن لديها صداقة "بلا حدود" مع روسيا، كما نددت بكين بالعقوبات الغربية ضد موسكو واتهمت حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة باستفزاز عمل بوتين العسكري.

وستكون زيارة شي أول لقاء له مع بوتين منذ سبتمبر الماضي، عندما التقيا على هامش قمة إقليمية في أوزبكستان، قبل ذلك حضر بوتين افتتاح دورة الألعاب الشتوية لعام 2022 في بكين والتقى بشي قبل وقت قصير من إرسال قوات إلى أوكرانيا.

روسيا أوكرانيا موسكو رحلة من أجل السلام الرئيس الصينبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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