الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«علوم طنطا» تحتفل بتخريج الدفعة الـ49 والـ50

جامعة طنطا
جامعة طنطا

شهدت كلية العلوم جامعة طنطا اليوم حفل تخرج الدفعة الـ49 التى تحمل اسم الدكتور عاطف نوير نقيب العلميين لعام 2021، والدفعة ال 50 والتى تحمل اسم المرحوم الدكتور ابراهيم عبدالله يونس وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث الأسبق لعام 2022، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق مصطفى عميد الكلية، والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، والدكتور هانى الشامى عميد كلية التجارة، والدكتورة عفاف بصل عميد كلية التمريض، والدكتور علاء حلاويش عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور محمد السيد عميد كلية الزراعة، ووكلاء الكليات وعدد من العمداء السابقين ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

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وقدم د.محمد حسين نائب رئيس الجامعة التهنئة للخريجين وأولياء أمورهم، وهم يجنون اليوم ثمار تعبهم وجهودهم المبذولة طوال سنوات الدراسة، موضحًا أن هذا الحفل اليوم يأتى تعبيرا عن مدى اعتزاز وفخر الجامعة بأبنائها الخريجين، لأنهم أمل الأمة فى بناء الحاضر وصناعة المستقبل، موجها الشكر لأعضاء هيئة التدريس بالكلية الذين لم يدخروا جهدا لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

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وأوصى الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة الخريجين، أن يكونوا خير سفراء لجامعتهم فى كل أنحاء العالم، مؤكدا أن اليوم يعد إضافة جديدة إلى سجل انجازات الكلية، موجهاً الخريجين بضرورة مواكبة التطور العلمى من خلال مواصلة تعليمهم والتحاقهم بالدراسات العليا بالكلية، موضحاً أن اليوم يمثل بداية مرحلة جديدة فى حياتهم العملية، مقدماً الشكر للجنة المنظمة للحفل لدورها فى إظهار الحفل بهذا الشكل الرائع الذى يليق بالكلية.

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من جانبه أشار الدكتور طارق مصطفى، أن هذا الحفل يحمل طبيعة خاصة حيث يأتى تزامنا مع احتفال الكلية بحصولها على شهادة الأيزو وحصول الجامعة على عدد من جوائز التميز الحكومى، مقدمًا التهنئة إلى خريجي الكلية على مابذلوه من جهد موصيًا إياهم أن يتسلحوا بالعلم دائمًا، وأن يكونوا فخرا لكليتهم، مضيفًا أن الكلية تقوم باستحداث العديد من البرامج الجديدة المميزة لطلابها الجدد، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

تضمن الحفل عرض فيلم تسجيلى عن تاريخ وإنجازات الكلية من مشروعات تخدم البيئة والبرامج التعليمية التى تقدمها للطلاب، وتم تكريم الطلاب الأوائل والمتميزين والتقاط الصور التذكارية وسط أجواء احتفالية.

علوم طنطا تحتفل بتخريج الدفعة الـ 49 و الـ 50 التطور العلمي الدراسات العليا والبحوث العمداء السابقين رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب دراسات العليا والبحوث للدراسات العليا والبحوث لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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