الثلاثاء 21 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحريات مكثفة حول اتهام عاطلين بحرق محل فى العباسية

حريق محل العباسية
حريق محل العباسية

طالبت جهات التحقيق المختصة، بسرعة إجراء التحريات حول واقعة قيام عاطلين بإضرام النيران في محل بمنطقة العباسية؛ بسبب خلافات مع صاحب المحل.

كما استدعت جهات التحقيق، شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة لاستكمال التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بنشوب حريق داخل محل أدوات منزلية في منطقة الوايلي، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية السيطرة عليه بالكامل.

وبإجراء التحريات اللازمة حول الحريق، تبين وجود شبهة جنائية في الواقعة، وبتفريغ كاميرات المراقبة رصدت وجود عاطلين أمام المحل وإضرامهم النيران، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين، وتبين وجود خلافات مع صاحب المحل فقروا الانتقام بإحراق المحل، وتحرر المحضر رقم 1369 لسنه 2023 م جنح الوايلي.

استكمال التحقيقات إضرام النيران فى محل بمنطقة العباسية حريق داخل محل أدوات منزلية منطقة الوايلى إضرام النيران تفريغ كاميرات المراقبة بسبب خلافات جهات التحقيق المختصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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