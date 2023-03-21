إيمان كريم تشيد بتكريم الرئيس نماذج من السيدات ذوات الاعاقة

وجهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإيمانه الكامل بدور المراة المصرية والمرأة ذات الإعاقة واحترامه لمكانة عظيمات مصر وقدراتهم، وهو ما وضح في كلمات الرئيس اليوم خلال مشاركته وحضوره حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية.

وأشادت الدكتورة إيمان كريم، بتكريم الرئيس اليوم نماذج من السيدات ذوات الاعاقة، مؤكدة أن الدولة قدمت نموذجا رائعا فى دمج المرأة ذات الإعاقة فى الاستراتيجيات والقوانين والبرامج والمشروعات، وهي منهجية الرئيس منذ توليه مسئولية حكم البلاد، بجانب اهتمامه بتحقيق التنمية المستدامة، لافتة النظر إلى أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة شريك في وضع الاستراتيجيات والمبادرات، ويعمل دوما على متابعة التشريعات التي تؤمن حماية المرأة العاملة، ويتضامن مع المرأة ذات الإعاقة في حال تعرضها للعنف أو التنمر وإغاثتها، ويشارك بالرأي في قانون الأحوال الشخصية، ويطرح التوصيات المتعلقة بالمرأة ذات الإعاقة في حقوقها عند الزواج والإنجاب وخلافه، وتوقعت أن تشهد السنوات المقبلة مزيدا من الدمج والتمكين عند التخطيط خاصة فيما يخص قضايا المرأة المصرية والأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت المشرف العام على المجلس، في تصريحات صحفية لها اليوم تعقيبا على مشاركة وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، أن هذا اليوم وكلمات الرئيس الداعمة والتكريم الذي حظيت به المرأة المصرية والأم المثالية يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الجميع يسير داخل قطار التنمية للدولة المصرية ولا أحد يتخلف عن الركب.

وثمنت الدكتورة إيمان كريم، حديث الرئيس عن الرحمة والحنان وأن المرأة هي عماد البيت المصري والمسؤولة عنه ويجب إعطاؤها حقوقها وإنصافها، وهو ما يؤكد إيمانه الشديد بدورها والمسؤوليات الملقاة على عاتقا، موجهة له التحية على اهتمامه بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ومن داخلها المرأة ذات الإعاقة، ومتابعته الدورية والمستمرة لما يواجهها من قضايا وإشكاليات .

وقدمت المشرف العام على المجلس التهنئة لكل أم مصرية بمناسبة عيد الام وكل أم مثالية، لما للأم من دور مهم فى لم شمل الأسرة و منحها القوة و الصلابة و التربية الإيجابية و روح الانتماء للأسرة الصغيرة و الأسرة الكبيرة المتمثلة في الدولة المصرية، وخصت بالذكر والشكر المرأة ذات الإعاقة وأمهات الاشخاص من ذوي الاعاقة اللاتي يتحملن مسؤولية رعاية وتربية أبنائهم.

وأشارت المشرف العام على المجلس، إلى مبادرة المجلس التي تم إعلانها نهاية الشهر الماضي بعنوان "أسرتي قوتي" وهي مبادرة توعوية تأهيلية تدريبية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشمل تنظيم ورش للأمهات انطلاقا من الفكر التنموي المستدام الذى يهتم بقضايا الاعاقة، كما انها تشمل تحفيز و تأهيل الأمهات اللاتي أصيبت أطفالهن بالإعاقة حديًثا على استكمال رحلة الكفاح مع أبنائهن والتغلب على التحديات التي تواجههم، ودعم ومساندة الأمهات الناجحات المتميزات من ذوات الإعاقة او أبنائهن من ذوي الإعاقة و اللاتي أثبتن كفاءاتهم في المجالات العلمية او الاجتماعية او الثقافية او الفنية أو الرياضية و كانت لديهن القدرة على مواجهة التحديات ولديهن قصص كفاح، أو المناصب القيادية ورائدات الأعمال اللواتي تحدين إعاقتهم أو إعاقة أبنائهم و اندمجوا في المجتمع، وتسليط الضوء على الرفقاء والأصدقاء المساندين لأصدقائهم من ذوي الإعاقة وتوضيح دورهم الهام في تشجيعهم ودعمهم.