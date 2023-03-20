الإثنين 20 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مراسل «القاهرة الإخبارية»: الحكومة الفرنسية تنجو من تصويت لسحب الثقة

البرلمان الفرنسي
البرلمان الفرنسي

رصد تقرير لقناة “القاهرة الإخبارية”، كواليس جلسة البرلمان الفرنسي والتي أقيمت مساء اليوم الإثنين، لسحب الثقة من الحكومة الحالية.

وأكد خالد شقير، مراسل القناة في مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامية دينا سالم، أن إليزابيث بورن، رئيسة وزراء فرنسا وحكوماتها نجت من التصويت ضدها بسحب الثقة، وذلك بعد تصويت 268 نائبًا لحجب الثقة من بين 287 صوتًا مطلوبين.

حجم ديون فرنسا

وأضاف، خلال المداخلة، أن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أكد  أهمية مشروع "التقاعد"وتأثيره على الموازنة العامة وقدرة الحكومة المالية، مشيرًا إلى أن ديون فرنسا وصلت لـ3 تريليون يورو.

وقال "شقير" إن 5 مصافي نفط، توقفت اليوم وأكثر من 86% من العاملين فيها أعلنوا عن الإضراب، وتم رصد مشاكل ببعض محطات الوقود وإغلاق بعضها، مؤكدًا أن فرنسا تنتظر يومًا صعبًا للغاية وهو يوم الخميس المقبل أو "الخميس الأسود"، والذي يشهد مظاهرات عارمة ضد قانون التقاعد، وتضم قطاعات الطاقة والنقل والتعدين.

القاهرة الإخبارية الحكومة الفرنسية المظاهرات الخميس الأسود قانون التقاعد سحب الثقة

مواد متعلقة

فرنسا تستعد للإضراب الثامن.. و34% من عمال «توتال إنرجيز» يتوقفون عن العمل

تظاهرات جديدة في فرنسا.. وترقب لتصويت البرلمان على سحب الثقة من الحكومة

تقرير: بنزيما يرفض دعوة تكريم المعتزلين دوليًا قبل مباراة فرنسا وهولندا

احتجاجات جديدة فى فرنسا بسبب خطط لرفع سن التقاعد

مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف آخر تطورات المظاهرات ضد قانون التقاعد فى فرنسا

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

الأكثر قراءة

قبض المعاشات شهر أبريل 2023 وموعد زيادتها

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

بالأسماء.. إصابة 18 عاملًا فى انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

وزيرة الهجرة للجالية المصرية في كاليفورنيا: «مصر لا تنسى أبناءها»

إصابة شخصين إثر حادث تصادم 3 سيارات أعلى كوبرى أكتوبر

سعر الدولار اليوم الإثنين 20-3-2023 خلال التعاملات المسائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

هلّت أنوار شهر البركة والتكافل والرحمة

ماجد حبته

الدورة الـ14 مع روسيا

عبدالوهاب داود

سهرة مع آل باتشينو

سلمان إسماعيل

لا تسحقوا إنسانية شنودة

حسين دعسة

ما بعد تفاهمات شرم الشيخ ومواقف «الأطراف الخمسة»؟..

محمود خليل

«عمر» و«خبيب»

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

محمد العسيري

قبل الربيع بشوية

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: تصريحات الوزير الإسرائيلى حول إنكار وجود الشعب الفلسطينى تحريضية ومرفوضة

تسريب لنائب رئيس المكتب السياسى لـ«حماس»: سيبلغ التصعيد ذروته فى رمضان

بايدن يعبر فى اتصال مع نتنياهو عن قلقه من التعديلات القضائية فى إسرائيل