مراسل «القاهرة الإخبارية»: الحكومة الفرنسية تنجو من تصويت لسحب الثقة

رصد تقرير لقناة “القاهرة الإخبارية”، كواليس جلسة البرلمان الفرنسي والتي أقيمت مساء اليوم الإثنين، لسحب الثقة من الحكومة الحالية.

وأكد خالد شقير، مراسل القناة في مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامية دينا سالم، أن إليزابيث بورن، رئيسة وزراء فرنسا وحكوماتها نجت من التصويت ضدها بسحب الثقة، وذلك بعد تصويت 268 نائبًا لحجب الثقة من بين 287 صوتًا مطلوبين.

حجم ديون فرنسا

وأضاف، خلال المداخلة، أن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أكد أهمية مشروع "التقاعد"وتأثيره على الموازنة العامة وقدرة الحكومة المالية، مشيرًا إلى أن ديون فرنسا وصلت لـ3 تريليون يورو.

وقال "شقير" إن 5 مصافي نفط، توقفت اليوم وأكثر من 86% من العاملين فيها أعلنوا عن الإضراب، وتم رصد مشاكل ببعض محطات الوقود وإغلاق بعضها، مؤكدًا أن فرنسا تنتظر يومًا صعبًا للغاية وهو يوم الخميس المقبل أو "الخميس الأسود"، والذي يشهد مظاهرات عارمة ضد قانون التقاعد، وتضم قطاعات الطاقة والنقل والتعدين.