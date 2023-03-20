الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بأسعار تنافسية.. افتتاح معرض «أهلاً رمضان» في كفر البطيخ

محافظ دمياط
محافظ دمياط

أنابت د.منال عوض محافظ دمياط، اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، مساء الاثنين، لافتتاح معرض "أهلاً رمضان" بمدينة كفر البطيخ الذى تضمن جميع السلع الأساسية وخضروات وفاكهة وياميش وحلويات ولحوم وأدوات منزلية ومفروشات وملابس وأشغال يدوية.

خلال الافتتاح، تفقد اللواء محمد همام أقسام المعرض للتأكد من توافر جميع السلع والاعلان عن أسعارها قبل وبعد الخصم و ذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط،  لتلبية احتياجات المواطنين و توفير جميع السلع بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

ويأتي المعرض استكمالا لخطة المحافظة بالتعاون مع عدد من الجهات و بعض التجار ، لتنفيذ سلسلة من معارض "أهلاً رمضان “بمناطق مختلفة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة والاستعداد لشهر رمضان”.

حيث تم افتتاح معارض بمدن دمياط وكفر سعد و فارسكور والزرقا والروضة وعزبة البرج وقريتى الخياطة بمركز دمياط والرحامنة بفارسكور، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع بجميع المناطق.

وأكدت د.منال عوض أنه تم إفتتاح معارض بمدن دمياط وكفر سعد و فارسكور والزرقا وأيضًا الروضة وعزبة البرج وقرية الخياطة وذلك لتنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة والاستعداد لشهر رمضان، مؤكدة أن تلك المبادرات تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير تلك السلع بجميع المناطق كما لفتت إلى تلك المبادرات تأتى بجانب ما يتم تنفيذه من جهود لضبط أسعار السلع بالأسواق والتصدى لأى محاولات قد يقوم بها بعض التجار للمغالاة فيها أو احتكار السلع خاصةً التى تمس المواطنين بشكل مباشر حيث تابعت د.منال عوض محافظ دمياط توافر السلع الغذائية وبأسعار تنافسية.

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط اهلا رمضان أحداث دمياط

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