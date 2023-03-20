الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

عضو بـ«حقوق الشيوخ»: احتفال يوم المرأة المصرية يؤكد مضى الدولة نحو تمكينها

النائبة رشا اسحق
النائبة رشا اسحق

ثمنت النائبة رشا إسحق سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال احتفال يوم المرأة المصرية، لدعمها في استكمال مسيرة التنمية.

وقالت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن احتفال يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، أصبح تقليدا سنويا؛ للتأكيد على دور المرأة المصرية في بناء المجتمع.

وتابعت: اسحق في بيانها أن الاحتفال بيوم المرأة المصرية والاهتمام بها له مردود إيجابي كبير على المجتمع، كما أنه يعد استكمالا لتكريمها من القيادة السياسية فى إطار خطتها لتمكين المرأة والوصول بها لأعلى المناصب.

وأردفت أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد حكم البلاد والاهتمام بالمرأة يحدث بجميع المجالات سواء المناصب القيادية بداية من زيادة نسبة مقاعد المرأة في البرلمان، وحصولها على عضوية مجلسى النواب والشيوخ وتوليها عددا من الحقائب الوزارية.

وعن توجيهات الرئيس بإصدار قرار بالعفو الرئاسي عن كافة الغارمين والغارمات، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل، والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المعظم، قالت إسحق إن الرئيس حريص على ادخال البهجة والسرور على المواطنين.

النائبة رشا اسحق والتضامن الاجتماعي السيسي يوم المرأة المصرية التضامن الاجتماعي

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يوم المرأة المصرية

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