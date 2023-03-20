محافظ قنا يتابع استعدادات الأجهزة التنفيذية لمواجهة مخاطر الزلازل

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا؛ لمراجعة جاهزية القطاعات الخدمية بالمحافظة حال مواجهتها مخاطر الزلازل، وذلك في إطار الاستعداد والتخطيط لمرحلة ما قبل الأزمة كإجراء استباقي لتقليل نسبة الخسائر في حالة حدوث الكارثة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأحمد عبدالخالق، مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، وجميع وكلاء الوزارة ورؤساء مجالس المدن ورؤساء شركات المرافق.

واستمع محافظ قنا، خلال الاجتماع إلى شرحٍ تفصيلي من وكلاء الوزارة ومديري الجهات المعنية بشأن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها للتعامل مع الموقف حال حدوث الأزمة، حيث تم عرض عدد من المواقف الطارئة التي حدثت بفعل الأمطار والسيول التي تعرضت لها المحافظة في سنوات سابقة.

من جهته، أكد محافظ قنا، ضرورة تنفيذ تدريبات ميدانية دورية بشأن الاستعداد والجاهزية لمواجهة كل الأزمات والكوارث المحتملة، مع تدريب فريق عمل متكامل وفرق تبادلية لتنفيذها، مشددًا على مراعاة التدريب المستمر على خطة إخلاء المباني في حالة الاحتياج إلى ذلك مع تحديد المختصين بذلك بكل منشأة تحت إشراف إدارة المنشأة، وذلك بهدف التعامل مع وقوع أي أزمة طبقًا لما هو مخطط مسبقًا، وتقيم خطة التعامل وتصحيح أوجه القصور وحصر التكاليف والخسائر الناتجة عند حدوث أي أزمة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على قدمٍ وساق للاستعداد للزلازل من خلال الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الزلازل التي تم استحداثها العام الماضي لتدريب المواطنين بكيفية التعامل وقت وقوع الزلازل.

كما قام مدير إدارة الأزمات بالمحافظة بمراجعة الخطة العامة لإدارة الأزمات والكوارث في ضوء المستجدات والمتغيرات البيئية، ومراجعة مدى إمكانية تطبيقها ميدانيًا وتحديد أدوار ومهام كل جهة من الجهات المشاركة في تنفيذها على وجه التحديد ومراجعة خريطة الأخطار المحتملة على كل المستويات والتأكد من ملاءمتها في ضوء الخبرات المكتسبة من التعامل مع الأزمات والكوارث السابقة، والمحتملة وفق مستجدات الوضع الراهن.

وأصدرت الهيئة الوطنية للزلازل دليل إرشادي للمواطنين لمواجهة مخاطر الزلازل، مؤكدة أن مصر ليست في حزام الزلازل، وأن كل الزلازل المرصودة ليست خطيرة وغير محسوسة.