الإثنين 20 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا يتابع استعدادات الأجهزة التنفيذية لمواجهة مخاطر الزلازل

محافظ قنا
محافظ قنا

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا؛ لمراجعة جاهزية القطاعات الخدمية بالمحافظة حال مواجهتها مخاطر الزلازل، وذلك في إطار الاستعداد والتخطيط لمرحلة ما قبل الأزمة كإجراء استباقي لتقليل نسبة الخسائر في حالة حدوث الكارثة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأحمد عبدالخالق، مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، وجميع وكلاء الوزارة ورؤساء مجالس المدن ورؤساء شركات المرافق. 

واستمع محافظ قنا، خلال الاجتماع إلى شرحٍ تفصيلي من وكلاء الوزارة ومديري الجهات المعنية بشأن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها للتعامل مع الموقف حال حدوث الأزمة، حيث تم عرض عدد من المواقف الطارئة التي حدثت بفعل الأمطار والسيول التي تعرضت لها المحافظة في سنوات سابقة.

من جهته، أكد محافظ قنا، ضرورة تنفيذ تدريبات ميدانية دورية بشأن الاستعداد والجاهزية لمواجهة كل الأزمات والكوارث المحتملة، مع تدريب فريق عمل متكامل وفرق تبادلية لتنفيذها، مشددًا على مراعاة التدريب المستمر على خطة إخلاء المباني في حالة الاحتياج إلى ذلك مع تحديد المختصين بذلك بكل منشأة تحت إشراف إدارة المنشأة، وذلك بهدف التعامل مع وقوع أي أزمة طبقًا لما هو مخطط مسبقًا، وتقيم خطة التعامل وتصحيح أوجه القصور وحصر التكاليف والخسائر الناتجة عند حدوث أي أزمة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على قدمٍ وساق للاستعداد للزلازل من خلال الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الزلازل التي تم استحداثها العام الماضي لتدريب المواطنين بكيفية التعامل وقت وقوع الزلازل. 

كما قام مدير إدارة الأزمات بالمحافظة بمراجعة الخطة العامة لإدارة الأزمات والكوارث في ضوء المستجدات والمتغيرات البيئية، ومراجعة مدى إمكانية تطبيقها ميدانيًا وتحديد أدوار ومهام كل جهة من الجهات المشاركة في تنفيذها على وجه التحديد ومراجعة خريطة الأخطار المحتملة على كل المستويات والتأكد من ملاءمتها في ضوء الخبرات المكتسبة من التعامل مع الأزمات والكوارث السابقة، والمحتملة وفق مستجدات الوضع الراهن.

وأصدرت الهيئة الوطنية للزلازل دليل إرشادي للمواطنين لمواجهة مخاطر الزلازل، مؤكدة أن مصر ليست في حزام الزلازل، وأن كل الزلازل المرصودة ليست خطيرة وغير محسوسة.

اجتماع موسع ازمة اشرف الداودي الاستراتيجية الوطنية الأجهزة التنفيذية الاستراتيجية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المزايدون على جهود مساعدة الفقراء لا يعرفونهم

الأكثر قراءة

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

رئيس النواب يستقبل رؤساء القطاعات من السيدات بالأمانة العامة للمجلس

رئيس إيثيدكو: حققنا مبيعات من منتجات البولي إيثيلين تقدر بـ336 ألف طن

بحضور الرئيس.. 5 أفلام تسجيلية وثقت دور وجهود المرأة المصرية فى بناء المجتمع

محافظ قنا يتابع استعدادات الأجهزة التنفيذية لمواجهة مخاطر الزلازل

3 سيدات يقتحمن مدرسة بالأسلحة البيضاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما بعد تفاهمات شرم الشيخ ومواقف «الأطراف الخمسة»؟..

محمود خليل

«عمر» و«خبيب»

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

محمد العسيري

قبل الربيع بشوية

ماجد حبته

هل يهدّد بوتين بغزو لاهاى؟!

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

تسريب لنائب رئيس المكتب السياسى لـ«حماس»: سيبلغ التصعيد ذروته فى رمضان

بايدن يعبر فى اتصال مع نتنياهو عن قلقه من التعديلات القضائية فى إسرائيل

نتائج الاجتماع الخماسى فى مصر.. عدم المساس بالوضع فى القدس «قولًا وفعلًا»