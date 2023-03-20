الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ندوة عن الشمول المالى بمركز إعلام زفتى بالتعاون مع البنك الزراعي

ندوة زفتي
ندوة زفتي

نظم مركز اعلام زفتى بالتعاون مع البنك الزراعي بزفتى ندوة إعلامية تحت عنوان "الشمول المالى" بقاعة مجمع اعلام زفتى.

وتحدث في الندوة أمل كمال الدين شعبان مدير عام الدعم والعمليات بقطاع البنك الزراعى بطنطا و الاستاذ طارق الصحصاح اخصائى مركز تطوير الاعمال (رواد النيل)، وقد دار الحديث حول مفهوم الشمول المالى وهو اتاحة كافة الخدمات المصرفية لجميع فئات المجتمع بالتكلفة والجودة المناسبة واتاحة التثقيف المالى لزيادة الوعى لدى المجتمع بالقرارات المالية من حيث حساب تكلفة الأموال وحساب العائد الناتج من النشاط .

الخدمات البنكية التى يقدمها البنك ( كروت المشتريات – تحويل الأموال – دفع الرسوم للجهات الحكومية- التعريف بالمحافظ الالكترونية – المشاريع بفائدة مدعمة من خلال خدمات البنك الزراعى)، كيفية استخدام الخدمات البنكية التي يتيحها الجهاز المصرفي من خلال كروت ميزة مسبقة الدفع.

القروض التي يقدمها البنك قروض الإنتاج النباتى بفائدة 5 % ـ الطاقة الشمسية -) مركز تطوير الاعمال ( مبادرة رواد النيل ) مبادرة سريعة النمو ممولة من البنك المركزى ويتم تنفيذها من خلال عدة بنوك منها البنك الزراعى.

أهداف المبادرة تمكين الشباب الراغب في تأسيس مشروعات صغيرة، تقديم الخدامات والدعم الاستشاري، تكوين فكرة مشروع، عمل دراسات جدوى وتحليل مالى، المساعدة في الحصول على دعم وتمويل رواد الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

شارك في الندوة بعض موظفو المصالح الحكومية و بعض رجال الأعمال، بحضور ميادة احمد مصطفى مدير البنك الزراعى المصرى فرع زفتى، محمود رسلان مسئول التجزئة المصرفية، احمد النحراوى اخصائى مركز تطوير الاعمال ( رواد النيل )، عزة أبو حمر مدير إدارة التسويق، وادار الندوة السيد سعدالله الغرباوي أخصائي اعلام، تحت اشراف عبد الله الحصري مدير مجمع الاعلام وعزة سرور مدير عام إدارة اعلام وسط الدلتا.

ندوة زفتي
ندوة زفتي
ندوة زفتي
ندوة زفتي
ندوة زفتي
ندوة زفتي
ندوة زفتي
ندوة زفتي
ندوة زفتي
ندوة زفتي
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