مصرع مسن وإصابة زوجته نتيجة تسرب غاز داخل منزلهما فى المنوفية

شهدت إحدى قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، مصرع مسن مصرعه وإصابة زوجته،عقب تسريب غاز داخل مسكنهما أثناء النوم، وتم نقلهما إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية بتلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء، بورود بلاغ إلى المركز بوفاة شخص وإصابة زوجته بحالة اختناق بالغاز داخل المنزل التابع لإحدى قرى المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة لبدء التحقيقات.

كشفت التحريات عن وفاة مسن بالمعاش، وإصابة زوجته بحالة إغماء داخل غرفة النوم بالطابق الأرضي بمنزلهما، وبسؤال زوجة نجل المتوفى أكدت أنها أحضرت الإفطار لهما وحاولت النداء عليهما وطرق الباب، إلا أنهما لم يفتحا الباب، مضيفة أنها استنشقت رائحة غاز بالشقة، واستعانت بزوجها وبعد دخولهما اكتشفا الواقعة، وأن هناك تسريبا من أنبوبة البوتاجاز، وقرر ابن المتوفى أن تلك الأقوال صحيحة.

تم نقل الزوج المتوفى وزوجته للمستشفى، وبالكشف على المتوفى عن طريق مفتش الصحة أكد على أن الوفاة نتيجة استنشاق الغاز، فتم تحرير محضر بالواقعة.