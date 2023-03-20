الإثنين 20 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طبيب وخطيبته إثر سقوط سيارتهما فى ترعة الإبراهيمية بأسيوط

اسعاف
اسعاف

شهد طريق أسيوط / القاهرة الزراعي، عند قرية بني زيد، سقوط سيارة بالترعة الإبراهيمية، مما أسفر عن مصرع طبيب وخطيبته، وتم انتشال الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي.

البداية بتلقى اللواء أحمد جمال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغا من النجدة بسقوط سيارة ملاكي بالترعة الإبراهيمية ناحية قرية بني زيد.

وبالانتقال إلى موقع الحادث وضباط شرطة المركز والإسعاف والإنقاذ النهري، تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثة طبيب وخطيبته وانتشال السيارة من الترعة الإبراهيمية.

 وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

سقوط سيارة مصرع طبيب مستشفى القوصية المركزى مشرحة اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المزايدون على جهود مساعدة الفقراء لا يعرفونهم

الأكثر قراءة

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

وزير البترول يعتمد الجمعية العمومية لشركة فجر المصرية

انقلاب سيارة ميكروباص أسفل كوبري عبود

وزير الإسكان: الانتهاء من تجارب تشغيل محطتى مياه منشأة القناطر وأوسيم

بث مباشر.. احتفالية المرأة والأم المثالية بحضور الرئيس السيسى وقرينته

وزير الاتصالات يُكرم الفائزين في مسابقة «DECI-GEEKS»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما بعد تفاهمات شرم الشيخ ومواقف «الأطراف الخمسة»؟..

محمود خليل

«عمر» و«خبيب»

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

محمد العسيري

قبل الربيع بشوية

ماجد حبته

هل يهدّد بوتين بغزو لاهاى؟!

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتائج الاجتماع الخماسى فى مصر.. عدم المساس بالوضع فى القدس «قولًا وفعلًا»

استحداث آليات للتعاون بين فلسطين وإسرائيل.. ورفعها لقيادات 5 دول بينهم مصر

الاجتماع الخماسى فى مصر: إسرائيل تلتزم بوقف إصدار تراخيص استيطانية لـ 6 أشهر