مصرع طبيب وخطيبته إثر سقوط سيارتهما فى ترعة الإبراهيمية بأسيوط

شهد طريق أسيوط / القاهرة الزراعي، عند قرية بني زيد، سقوط سيارة بالترعة الإبراهيمية، مما أسفر عن مصرع طبيب وخطيبته، وتم انتشال الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي.

البداية بتلقى اللواء أحمد جمال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغا من النجدة بسقوط سيارة ملاكي بالترعة الإبراهيمية ناحية قرية بني زيد.

وبالانتقال إلى موقع الحادث وضباط شرطة المركز والإسعاف والإنقاذ النهري، تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثة طبيب وخطيبته وانتشال السيارة من الترعة الإبراهيمية.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.