بينهم «منى زكى وريهام حجاج».. خبير أبراج يفجر مفاجأة فى رمضان عن هؤلاء النجوم

قال الدكتور أحمد شاهين، خبير علم الفلك والأبراج، إن المصريين القدماء اكتشفوا علم الفلك والنجوم قبل العالم كله، ولهم السبق العلمي في مجال الفلك واتضح ذلك على جدران المعابد، مشيرًا إلى أن برج العذراء وبرج القوس يشهدان أفراح كثيرة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وكشف شاهين، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم الإثنين، عن توقعاته للنجوم خلال شهر رمضان، لافتًا إلى أن الفنان محمد رمضان والفنان كريم عبد العزيز نجمهم عال جدًا، وسيلمع نجمهم بعد الإحباطات التي مروا بها في الفترة الماضية، كما أننا سنشهد حظًا جيدًا لكل من منى زكي وأحمد السقا.

الفنانون الأقل حظا في الموسم الرمضاني ٢٠٢٣

وتوقع خبير علم الفلك والأبراج، أن الفنانين الأقل حظا في الموسم الرمضاني ٢٠٢٣ هي ريهام حجاج.