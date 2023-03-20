الإثنين 20 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

4 مشروعات قوانين بشأن التنقيب عن البترول على مائدة «طاقة البرلمان».. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الطاقة والبيئة اليوم الإثنين، اجتماع لها لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بى. في.، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال شرق العريش البحرية بالبحر المتوسط "ج.م.ع".

أيضا مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة بي بي إكسبلوريشن "دلتا" ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الفيروز البحرية بالبحر المتوسط "ج.م.ع".

كما تناقش مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في.، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال رفح البحرية بالبحر المتوسط "ج.م.ع". 

ومناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المساهمة الوطنية نافتوجاز أوف أوكريين لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2006 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة علم الشاويش شرق بالصحراء الغربية "ج.م.ع".

ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 27 لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان رقم 8640 – د.ع "155"– ج2 – بتاريخ 1/3/2021 بتعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" ليصبح "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان".

كما ينظر خلال الجلسة، 52 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة  بشأن رفع مستوى الخدمات بمحافظات مصر، ومن المنتظر أن يقوم المجلس باحالة تلك التقارير التى وافقت عليها لجنة  الاقتراحات إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات. 

البترول والثروة المعدنية الاقتراحات والشكاوى الهيئة المصرية العامة للبترول التنقيب عن البترول الدكتور حنفي جبالي الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية القابضة للغازات الطبيعية المستشار الدكتور حنفي جبالي

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وائل لطفي

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