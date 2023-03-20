وزير مفوض سابق يعلق على زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو (فيديو)

علق الدكتور منجي بدر، وزير مفوض سابق بجامعة الدول العربية، على زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الاثنين، إلى موسكو والتي تستغرق 3 أيام وتركز على تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ودعا بدر، خلال لقاؤه اليوم على قناة صدى البلد، بالتفاؤل من زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا، مؤكدا أن هناك صراع تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن يستمر.

وأكد أن الصراع الروسي الأوكراني كاشف لمرحلة جديدة في النظام العالمي متعدد الأقطاب، وهو الذي يعاني منه الغرب الآن لأن تعدد الأقطاب لا يدل على راحة الغرب في ذلك الأمر، حيث يؤدي إلى نقص المنافع والمصالح للغرب.

وتابع أن زيارة الرئيس الصيني ربما تكون زيارة سلام أو تحالف استراتيجي بين البلدين أو اقتسام العالم بين الشرق والغرب أو تؤدي إلى هدنة أو معاهدة سلام، وذلك يعتمد على الطرف الأمريكي بشكل أساسي، مضيفا أن رسالة الرئيس بوتين كانت واضحة بأنه لا يريد دخول الحرب ولكنه أُجبر على ذلك.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى لزعيم أجنبي إلى روسيا منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، وهو متهم بترحيل الأطفال بشكل غير قانوني من أوكرانيا إلى روسيا، وتقول روسيا إنه جرى نقل الأطفال من منطقة حرب إلى مكان آمن.