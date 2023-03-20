رسالة من «الملا» للشركات لخفض الكميات المستوردة من المواد البترولية

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن استراتيجية الوزارة لتعظيم الإنتاج من الثروات الطبيعية تعمل بتناغم كامل بين عناصر منظومة الإنتاج، وتتبنى كافة الأفكار القابلة للتطبيق وأيضاً الأفكار غير التقليدية.

ولفت الوزير، إلى أن كل شركات الإنتاج العاملة في مصر لا زال لديها الكثير لتحقيقه في ظل تطور التقنيات اللازمة للإنتاج والاحتمالات البترولية الموجودة بمناطق الامتياز البترولي والدعم المقدم من استراتيجية الوزارة ومن الشركاء.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بمسئولي عدد من شركات الإنتاج بمناطق سيناء والصحراوين الشرقية والغربية، اليوم الإثنين؛ للتنسيق للإسراع بتنفيذ خطط زيادة الإنتاج، والذي يأتي في إطار الاجتماعات الدورية للوزير مع كافة شركات الإنتاج البترولي.

وأكد "الملا" على ضرورة بذل المزيد من الجهد مع زيادة كفاءة التشغيل وخفض تكلفة إنتاج البرميل وزيادة التعاون القائم بين شركات الإنتاج البترولي، في ظل التحديات حالية تواجهها صناعة البترول والغاز، والتي تحتاج لحوار وتعاون مستمر بين كافة عناصر منظومة الإنتاج البترولي، وضبط أداء كل عناصرها، بما يخدم زيادة إنتاج الزيت الخام، والذي ينعكس بدوره على خفض الكميات الاستيرادية ومزيد من تأمين تلبية الاستهلاك المحلي.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف الحالي للتكامل بين مجموعة الشركات ذات معدلات الإنتاج الصغيرة، بمناطق الإنتاج بسيناء والصحراء الشرقية والصحراء الغربية، وتشجيع العمل على المزيد من التنسيق وتنظيم إدارة العمل بين الشركات باستغلال ما لدى هذه الشركات من كفاءات فنية وبنى تحتية لزيادة الإنتاج، من خلال عدد من المحاور، والتي يأتي على رأسها إدارة الخزانات من خلال تحديد أفضل مواقع حفر الآبار الاستكشافية والتقييمية والتنموية.

وكذا متابعة وتنفيذ خطط تنمية الحقول وتحديثها بصفة دورية وكذلك إدارة عمليات الحفر بما يضمن الاستفادة من الخبرات المختلفة فى تصميم ووضع أفضل برامج الحفر والإصلاح وإكمال الآبار ووضع الأولويات لأجهزة الحفر والإصلاح، وإدارة عمليات تسهيلات الإنتاج للوصول لأعلى تكامل واعتمادية وكفاءة تشغيلية.

وضمان توفير المهام اللازمة للإسراع بخطط الحفر ووضع الآبار على الإنتاج سواء أكانت آبار استكشافية أو تقييمية أو تنموية أو إصلاح أو إعادة تشغيل الآبار وتقليل فترات التوقف للصيانة، وإلى جانب ذلك العمل معاً فى كل منطقة من هذه المناطق لتوفير مخزون استراتيجى للمعدات والآلات اللازمة لعمليات الحفر والإنتاج وتوفير اللوجستيات اللازمة للتشغيل بأعلى كفاءة ممكنة ، وتطوير جميع الورش كورش الصيانة وغيرها مما ينعكس على تحفيز العمل وجذب الاستثمارات.

حضر الاجتماع الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ونائبه للإنتاج المهندس أحمد مصطفى والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والمشرف على الاتفاقيات، ورؤساء شركات سوكو وبترو سيناء وبتروزنيمة وبتروشدوان وجنوب ملك من منطقة سيناء، والشركة العامة للبترول وبتروأمير ومجاويش والفنار ووادى السهل من منطقة الصحراء الشرقية وشركات العلمين والواحة وبتروفيوم ومارينا للبترول من منطقة الصحراء الغربية.