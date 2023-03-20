انقلاب عربة قطار محملة بالرخام فى بورسعيد

انقلبت عربة قطار بضائع محملة بالرخام عند مزلقان المنطقة الحرة للاستثمار بطريق الرسوة ببورسعيد قبل وصوله محطة سكة حديد بورسعيد بدقائق دون إصابات وتسبب الحادث في تعطل القطار القادم من إسكندرية إلى بورسعيد.



تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطار من شرطة النقل والمواصلات بمحطة السكة الحديد ببورسعيد يفيد انقلاب عربة قطار بضائع محمل بالرخام أثناء مروره عند مزلقان الرسوة بجوار المنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد

وعلي الفور توجه رجال الإنقاذ بمحطة السكة الحديد وتم نقل الأوناش إلى منطقة الحادث لرفع كميات الرخام التى انقلبت من عربة القطار

وقال مصدر يجرى رفع عربة قطار البضائع المحملة بالرخام المقلوب من علي قطبان السكة الحديد خلال ساعات لإعادة حركة القطارات التي توقفت بسبب الحادث

وأضاف أنه يجري اتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لمعرفة أسباب إنقلاب عربة قطار البضائع المحملة بالرخام.