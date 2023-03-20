عبدالحليم قنديل: الحرب الروسية الأوكرانية أصبحت عالمية بعد مشاركة 50 دولة بها

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن اتهام روسيا بخطف أطفال من درار رعاية في منطقة "ماريوبول"، ردت عليه روسيا وقتها بأن هذه المناطق أصبحت تابعة لها وأن هؤلاء الأطفال أصبحوا روس لذا كان واجبًا عليها حمياتهم.

منطقة باخموت من يسيطر عليها؟

وأضاف خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن منطقة "باخموت"، روسيا تقول إنها تسيطر على الوضع فيها والقسم الغربي مازال هناك منفذًا للقوات الأوكراينة والأخيرة تقول إنها تريد ان تستنزف الجانب الروسي في هذه المعركة، مشيرًا إلى أن الأوكران دائمًا يقولون إنهم يسيطرون على المدن ولا يعترفون بسقوطها.

وأكد أن الحرب انتقلت إلى حرب عالمية على أرض أوكرانيا بعد مشاركة 50 دولة مع أوكرانيا فيها، وكذلك استعداد حلف الناتو لتكوين جيش للمحاربة على الحدود مع أوكرانيا.

وأشار إلى أن الحرب اصبحت تدار على الهواء بعد الحديث عن هجوم الربيع الأوكراني وحث أمريكا عليها وخطة جنرال أمريكي وتوجيهها لشبه جزيرة الكرم، ومن هنا ما قالته روسيا عن هذا الدعم الأوكرانيا من خلال الاقمار الصناعية والتجسس ومدها بالمعدات على الأرض فهو حقيقي وقد يطيل من أمد الحرب.