الثواب والعقاب.. حصر مشروعات حياة كريمة في أسوان

منذ 3 سنوات، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة «حياة كريمة» في قرى الريف المصري لتغيير أوجه الحياة وتنمية المحافظات، والعمل على النهوض بمختلف القطاعات الحيوية والتنموية.

وحققت المبادرة نجاحا كبيرا في مختلف المحافظات، اذ نفذت المبادرة مجمعات خدمية، بحيث يضم كل مجمع مقرًا للوحدة المحلية القروية والمجلس المحلي، ومكتب التموين والشهر العقاري، والسجل المدني ومكتب بريد، ووحدة تضامن اجتماعي، ومركز تكنولوجي مصغر يعمل كمكتب لهذه الجهات.

وحظيت محافظات الصعيد على اهتمام كبير لاسيما محافظة اسوان، والذي اعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مؤخرا تطبيق مبدأ الثواب والعقاب من خلال محاسبة المقصرين، وإثابة المتميزين، مع التشديد على الإسراع بمعدلات الإنجاز بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة" بالكفاءة والجودة العالية، والعمل بروح الفريق الواحد، وعدم السماح بأى تأخير فى نسب التنفيذ.

وحتى الآن، نفذت حياة كريمة عدة مشروعات تشمل فى مرحلتها الأولى 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 2000 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام منها 844 مشروعا تم الانتهاء منها، فيما جارى العمل بـ 990 مشروعا آخر، ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى القرى المستهدفة إلى 39 وحدة محلية قروية أم و116 قرى توابع و380 نجعا وكفرا وعزبة.

في السياق، يقول علاء الدين حسن، أحد منسقي مبادرة حياة كريمة في أسوان، إن المبادرة كانت حاضرة بقوة في جميع قرى ومراكز المحافظة، مشيرًا الى اهمية مشروعات البنية التحتية التي يجرى تنفيذها.

وأوضح حسن، لـ "الدستور" أن مشروعات تأهيل البيوت والمنازل وتوصيلها بالخدمات والمرافق كانت أهم اولويات فريق المبادرة الذي اجرى حصر لاحتياجات المواطنين في كل قرية ومركز.

وأكد منسق حياة كريمة أن المبادرة تشمل تنفيذ كافة احتياجات المواطنين في المحافظة بهدف توفير مسكن امن وحياة كريمة لهم، موضحا انه ايضا تم انشاء مجمعات خدمية وزراعية وصناعية ضمن المبادرة الرئاسية.

بحسب الإحصائيات فقد بلغ عدد مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" لتطوير 1477 قرية، نحو 30 ألفًا، تم الانتهاء من أكثر من 90% من المشروعات المستهدفة في 8 محافظات، وأكثر من 70% من المشروعات المستهدفة في 7 محافظات، وأقل من 70% في 5 محافظات.