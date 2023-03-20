الإثنين 20 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 20 مارس 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

يقدم لكم موقع الدستور مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 20 مارس 2023 في محافظات مصر، وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية، والتي تعد الجهة الوحيدة المنوطة بتحديد التوقيتات في كافة محافظات الجمهورية، حيث تعتمد وزارة الأوقاف المصرية بيان الهيئة اليومي في تحديد مواعيد الصلوات الخمس في كافة محافظات الجمهورية.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 20 مارس 2023 في محافظات مصر

تحدث مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 20 مارس 2023 في محافظات مصر، وفقا لبيان هيئة المساحة المصرية اليومي المعتمد من وزارة الأوقاف المصرية لرفع الأذان والإقامة في كافة محافظات الجمهورية وهى كما يلي:-


الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر الساعة 4:34 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:03 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 3:29 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 6:06 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 7:23 مساء.

 

الصلاة في محافظة دمياط

موعد صلاة الفجر الساعة 4:30 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:01 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 3:27 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 6:03 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 7:22 مساء.

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الصلاة في محافظة الشرقية

موعد صلاة الفجر الساعة 4:32 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:02 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 3:28 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 6:05 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 7:22 مساء.

 

الصلاة في محافظة الأقصر

موعد صلاة الفجر الساعة 4:32 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 11:57 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 3:23 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 6:00 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 7:14 مساء.

 

الصلاة في محافظة سوهاج

موعد صلاة الفجر الساعة 4:35 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:01 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 3:27 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 6:04 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 7:19 مساء.

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مواعيد صلاة الفجر اليوم 18-3-2023

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مواعيد الصلاة اليوم السبت 18 مارس 2023 فى محافظات مصر

الصلاة في محافظة مرسى مطروح

موعد صلاة الفجر الساعة 4:49 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:19 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 3:46 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 6:22 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 7:40 مساء.


الصلاة في محافظة الغربية

موعد صلاة الفجر الساعة 4:33 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:03 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 3:30 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 6:06 مساء.
موعد صلاة العشاء الساعة 7:24 مساء.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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